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▲Ado日本知名的「覆面系」女歌手，都以動漫人物形式亮相。（圖／寬宏藝術提供）

▲Ado台灣場演唱會分為4區售票，最貴為5880元，還可享10元加購小禮物的優惠。（圖／寬宏藝術提供）

▲Ado世界巡迴演唱會台北站將在5月11日於林口體育館登場。（圖／寬宏藝術提供）

日本「覆面系」女歌手Ado世界巡迴演唱會台灣場售票資訊今（18）日出爐！2020年出道，年僅22歲的Ado代表作包含《煩死了》、《踊》、《新時代》等，是日本當紅女歌手，她將於明年5月11日來台舉行巡迴演唱會，地點定在林口體育館，明日開放預購門票採實名制，歌迷興奮直呼：「暈了暈了，誰可以幫我搶票」。寬宏藝術今日公布Ado台灣演唱會售票資訊，表示Ado 2025世界巡迴演唱會「Hibana」將會是日本藝人史上最大規模的世界巡演之一，明年5月來台開唱，11月19日就會進行第一波預購售票，22日門票則全面開賣，票價為：2880、3880、4880、5880元，售票採實名制，活動當天購買搖滾區門票者只要花10元加購價，就可以獲得特別小禮物，驚喜準備得相當別緻。寬宏也公布預售資訊，11月19日上午10點開始，持續到21日晚間11點59分，優先購票者不限票價每人限購4張門票。演唱會預計在5月11日晚間6點於國立體育大學體育館（林口體育館）開唱，演唱會期間禁止所有形式的錄影、錄音與照相，包含手機在內，不可使用手機及任何相機、攝影或影音器材進行錄影、錄音與照相。消息曝光後粉絲興奮開始討論，期待Ado來台，但也有網友不滿寬宏公布的售票資訊，「請教一下，優先預購那個是要什麼條件才能先預購」、「這什麼四不像實名制，只有第1張票實名，然後其他3張票不綁名字嗎」、「優先跟一般售票都是平日到底是怎樣，當大家不用上班」、「所以是一個黃牛可以帶3個盤子進場嗎？」目前寬宏藝術僅在留言區回應網友：「您好，優先預購在寬宏售票購買，結帳時需輸入預購碼，謝謝」、「因本次演出為實名制，不開放萊爾富及OK便利商店售票，謝謝您！」、「預售代碼可以到Crunchyroll News上查詢」。▶演出日期：2025年5月11日周日18:00▶演出地點：國立體育大學綜合體育館(林口體育館)▶票價：$2880 $3880 $4880 $5880採實名制入場，票券持有人須隨該筆訂單之訂票人（即票券上姓名者）一同進場，並請先行遵照相關作業程序完成購票、取票事宜。訂票人本人須攜帶並出示「票券」及「本人身分證正本」，驗證確認無誤後方可入場，如資料不符將無法入場。▶Crunchyroll優先預購：2024/11/19(二)AM10:00至2024/11/21(四)PM23:59止。（優先預購每人／每預購碼不限票價，限購買4張）▶全面啟售：2024/11/22(五)AM10:00▶HIBANA專屬加價購：10元。凡購買HIBANA票價$5880者即可於演出當日現場僅需加$10即可獲得特別禮物。此優惠僅限購買$5,880且未申請退票之有效門票者，才享有加購。（一張$5880門票限加購一份）。