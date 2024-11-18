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2024年世界棒球12強賽，中華隊以11：3大勝澳洲，隨著日本以7：6險勝古巴後，中華隊成功取得晉級複賽資格，即將前往東京大巨蛋進行超級循環賽。旅天下發言人許哲郎分享，這兩天東京機票詢問度增加逾3成，自由行更是完售。儘管雨勢攪局，昨（17）日天母棒球場作戰的日本隊還是在激戰9局後以7：6擊敗「紅色閃電」古巴，率先晉級。台灣隊首戰以6:3擊敗強敵韓國，第二戰2:1擊敗多明尼加，第三戰遺憾以1:3不敵日本，昨日面對澳洲隊11:3大勝，確定以B組第2，首度晉級4強，即將前進東京大巨蛋進行超級循環賽，今（18）日將迎接預賽最後一場，對手是1勝3敗的古巴隊。許多粉絲紛紛訂起機票，一起為中華隊應援，許哲郎分享，這幾日賽事非常緊張，許多消費者也預期台灣非常有機會前往東京比賽，因此對東京機票需求大增，因為日期接近周末，機票已經近乎完售，還有需求的消費者可以透過旅行社或是航空公司官方訂購，現在票價應該會超過2萬元。許哲郎指出，有關東京機票的詢問度增加超過3成，這次比賽熱潮帶動東京機票銷售，均價約2萬元，像是全日空則飆到來回5萬元，許哲郎解釋，日期靠近周末假期，一些外籍航空、熱門航空公司票價都會較高，現在剩下的位置可能多是高單價的商務艙。至於自由行方面，許哲郎提到旅天下狀況，目前都已經完售，建議消費者可以搜尋旅行社機票款，比較有機會拿到餘位，這兩天相關價格或是機位，還是要盡快把握。