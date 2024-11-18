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▲照片中陳志強情緒高昂，將一手握拳舉起，為中華隊加油。（圖／陳志強臉書）

▲陳志強在台北大巨蛋為中華隊加油，衣服背後還印上「最強」二字，為中華隊增添氣勢。（圖／陳志強臉書）

▲陳志強在現場拍下球迷應援聲，更驚呼「這氣勢真的很嚇人」。（圖／陳志強 IG）

▲陳志強在台北大巨蛋遇見老友，還誇她是最專業的球迷！（圖／陳志強 IG）

2024年第三屆世界12強棒球賽B組預賽，中華隊昨（17）日在台北大巨蛋對決澳洲隊，中華隊靠著優秀的打擊能力，最終以11比3成功大敗澳洲，創下歷屆以來最佳成績。藝人陳志強昨日也在現場觀看比賽，並在深夜發文表示，「整場嘴巴沒閉起來過」，更Hashtage寫下「中華隊加油」、「台灣最強」。陳志強在社群媒體曬出照片，身穿印有大大「TAIWAN」字樣的白色踢恤搭配黑色短褲，更身穿中華隊的藍色應援服，背後更印有「最強」二字，且從照片中可以看到他情緒激昂，手中拿著棒球，整場嘴巴沒閉起來過，在現場為中華隊應援。他的Hashtage還寫下「中華隊加油」、「台灣最強」、「前進東京」、「世界12強棒球錦標賽」。另外，從陳志強的限時動態中還看到他拍下全場球迷應援的畫面，還寫下「這氣勢真的很嚇人」，且剛好他旁邊坐的就是20年沒見的好友，還誇她是最專業的球迷，每首歌都會唱、都會跳。對此，網友也激情回應，「台灣隊好強大」、「太開心了，中華隊前進東京，一定可以奪冠的」、「好嗨！現場的大家超棒」、「晉級四強了，前進東京，中華隊加油！」。