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▲天母棒球場進行的日本vs古巴之戰，從開賽就下起雨，或多或少影響選手發揮。（圖／中華棒協提供）

▲世界棒球12強賽日本武士隊守護神由日本職棒讀賣巨人隊投手大勢（翁田大勢）擔任，但對古巴一戰他卻沒有出賽，引起外界質疑。（圖／美聯社／達志影像）

日本棒球國家隊「侍JAPAN」於 17 日在 「第三屆WBSC世界12強賽」 B組小組賽對戰古巴隊一戰差點翻船，在一度5：1領先的情況下，最終僅以7：6一分之差險勝，4連勝成功以小組第一之姿晉級21日起的超級輪比賽。在昨天的比賽期間雨勢不斷，井端弘和總教練坦言關於投手調度的挑戰與難度，並多次重申：「這真的很困難。」這場比賽天母棒球場下起不小的雨勢，讓兩隊在比賽方面都變得更困難，對防守方來說，濕滑的場地增加了傳接球失誤的風險。此外，雨天對投手的控球能力也可能產生不利影響，因為濕潤的球體更難抓握，投球精準度可能降低。井端弘和總教練在賽後坦言，雨勢與比賽節奏給投手調度增加了困難。他需要在不利天氣中平衡選手的體能負荷與比賽需求，並做出妥協。這場比賽的勝負也攸關中華隊是否能在17日就晉級，因此台灣球迷也心繫天母戰況，大巨蛋在台澳戰結束後，大螢幕更時直播日本對古巴賽事。原本日本看似勝券在握，不過古巴相當頑強，一路追趕。清水達也的大暴傳，讓古巴一度將比分扳平，在進入到第9局時僅落後1分，日本換上來關門的藤平尚真狀況不是很好，疑似因為雨勢而影響控球，接連被安打，加上一次完全失控的觸身球，把場面搞成滿壘，所幸他及時穩定下來，用三振化解危機。不過還是讓外界有「為何當下不換投」，以及「怎麼沒有推上守護神大勢來關門」的質疑。井端教練在比賽後反思道，代表隊教練的任務遠非自由調配戰術那麼簡單。由於選手皆來自於日本職棒的12支球隊，各球團對球員使用方式有一定默契，導致指揮運用投手時必須考量多方因素。例如，井端教練任命巨人隊的守護神大勢作為關鍵投手，雖然大勢在對韓國與台灣的兩場比賽中接連登板，但本賽季並無三連投的紀錄，因此在對古巴的比賽中並不打算一開始就派他上場。比賽中，樂天隊的先發投手早川隆久於第6局途中退場，接續由鈴木昭汰（羅德隊）與清水達也（中日隊）出場，而兩人均是跨局投球，這對於缺乏經驗的投手來說是一次考驗。井端教練解釋：「我們賽前便決定用這些投手完成比賽，即使預料可能會出現挑戰，但我們別無選擇。」井端教練回憶起2023年3月的 WBC決賽中，成功以守護神大谷翔平帶領球隊奪冠的經歷，當時的部署也需經過與大谷所屬的天使隊充分協商。並非所有決策都能以最佳方案執行，這也凸顯了國家隊總教練角色的艱難與壓力。目前，侍JAPAN被視為「理所當然應該獲勝」的隊伍。井端教練表示：「在投手有限的情況下，球員能夠如此努力完成比賽實在令人欣慰。這場勝利歸功於球員們的奮戰。」