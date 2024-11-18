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民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，中央委員會將在今（18）日召開會議因應，對此政治評論員吳靜怡表示，整天想搞《憲法》、干預憲法法庭的民眾黨，連家務事都處理不好，柯文哲請假3個月即將到期，必須合法續假，若無續假就應該依法啟動代理黨主席選拔，質疑這麼簡單的邏輯，還有必要一下中評會、一下中常會來決定嗎？原來按照規矩來辦，對民眾黨來說是最困擾的，最後狠酸千萬別清醒，「毫無制度的修改黨章，再繼續讓柯文哲幹主席吧！」吳靜怡說，誰是民眾黨的鰲拜，假傳聖旨放風聲搞內鬥？柯文哲千里之堤，終究潰於蟻穴，認為民眾黨整天想搞《憲法》、干預憲法法庭，連家務事都處理不好，柯文哲請假3個月即將到期，必須合法續假，若無續假就應該依法啟動代理黨主席選拔，這麼簡單的邏輯還有必要一下中評會、一下中常會來決定嗎？原來按照規矩來辦，對民眾黨來說是最困擾的。吳靜怡說，連自家的事都管不好，憑什麼管台灣？民眾黨從來不靠自己謀取紅利，國民黨執政的時候，就是喊著幹掉國民黨跑出來跟民進黨結盟；民進黨執政的時候，又是喊著拉下民進黨再跑去跟國民黨結盟，所以要裁決自己內部事務時，就變得無法果斷，柯文哲、黃國昌都是同一種人，身邊的人也常常拿出柯文哲的旨意來辦事，柯文哲交代了什麼所以要怎麼做，如今誰能代表柯文哲說什麼是真的？皇上寵信的鰲拜，就是假傳聖旨借刀殺人，這典故懂的人都懂，「堡壘最容易從內部攻破，所以樹倒猢猻散！」吳靜怡表示，哪群人最怕黃國昌接？哪群人最怕蔡壁如搬朝回府？哪些人最怕內部查帳又查出茶壺裡的秘密？而誰不知道這些人，巴著柯文哲就是因為除了民眾黨，哪裡都不能去了，也因為這些人，民眾黨這面旗幟就要垮了，狠酸民眾黨千萬不要清醒，「毫無制度的修改黨章，再繼續讓柯文哲幹主席吧！」