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▲APEC峰會各國領袖合照。（圖／美聯社／達志影像）

2024亞太經濟合作會議（APEC）於15至16日在秘魯首都利馬舉行，各國領袖在16日時一同拍攝大合照，不過此次合照，除了拜登與習近平的所站的位置引起注意之外，在照片中沒有看見日本首相石破茂的身影，也引起討論。根據日本朝日電視台報導，石破茂在APEC舉行的15至16日期間，也前往秘魯利馬參加本次的APEC峰會，不過在拍攝閉幕合照的時候，卻沒看見石破茂的身影。報導指出，石破茂在拍攝閉幕合照前，先到今年9月去世的秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的墓前獻花。藤森謙也在1990年當選總統，執政10年期間為秘魯經濟奠定基礎，帶領國家一度成為拉丁美洲地區最穩定經濟體之一。據外務省相關人士表示，石破茂原定在掃完墓之後，返回會場拍攝閉幕合照，就時間上來說是來得及的，但在從APEC會場前往利馬郊外的藤森墓地時，正巧碰上了車禍事故，導致最終無法趕上合照時間。