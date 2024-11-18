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中華隊12強戰前進東京！確定打進超級循環賽，首次闖進四強之中，已經寫下隊史最佳紀錄，接下來將爭取最佳排名。體育署長鄭世忠賽前前往球員休息室鼓勵球員，也激勵全隊，「我剛剛賽後去球員休息室鼓勵他們，也提醒大家，這次去東京，如果獲得前三名，依照國光獎章規定，每一位球員每人可獲得獎助學金：第一名700萬、第二名500萬、第三名300萬。」2024年世界12強棒球賽B組預賽，昨（17）日進行倒數第2天賽程，中華隊達成最理想的晉級路線，打線靠著林立、吉力吉撈．鞏冠的3分砲，在台北大巨蛋狂轟猛炸，以11：3擊敗澳洲；另一方面，日本也驚險以7：6擊敗古巴。