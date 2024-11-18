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▲結構技師指出，當初柯文哲倉促停工，4年期間風吹雨淋導致防水層受損，導致修復不易。（圖／記者葉政勳攝）

台北大巨蛋漏水爭議不斷，如今有技師公開漏水原因指出，「主要是因為當初停工，但屋頂鈦板還沒蓋，柯文哲停工了4年，復工時為時已晚，導致漏水問題連連。」據了解，遠雄目前修復成本已超過4千萬。台北大巨蛋漏水歷經停工風波，多年後復工並啟用，然而，無論是球賽、演唱會等，不時就有漏水情事傳出，臺北市政府也不斷監督開罰，然而，遠雄依舊抓漏抓不完，啟用至今問題仍在。大巨蛋漏水情事連連，遠雄承諾10月底前完成改善，但台北市體育局持續發現漏水，目前已依約開罰120萬，一名曾參與勘查的技師表示，建物屋頂有鈦板，下方還有PC版等結構，接著就是防水層，當初大巨蛋鈦板尚未蓋好就停工，且一停就是四年，風吹雨淋導致結構破壞，復工時為時已晚，如今才漏水頻傳，想徹底根絕問題恐怕不易。遠雄副總經理楊舜欽則強調，「修繕漏水是遠雄責任，發生漏水原因很多，但作為場館營運方絕不逃避，但大巨蛋是弧狀的，要抓漏並不容易，現階段先採區域貼膠帶、截水槽等工程，盡量控制漏水，若真無法改善，就用水袋接住，引流到截水槽，目前花費修繕成本已至少4千萬，比罰款還高，一定會盡全力克服。」