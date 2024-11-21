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▲李康生多年前已經拿下金馬影帝寶座，今年再憑藉《默視錄》入圍最佳男配角。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

▲莫子儀在《餘燼》一人飾演兩角，細膩的演技獲得評審肯定。（圖／本地風光提供）

▲曾國城在《小雁與吳愛麗》中飾演渣男地痞流氓，更突破自我首度大尺度演出。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

▲洪瑜鴻在《白衣蒼狗》飾演黑心老闆，透過演技帶觀眾深入了解角色內心世界。（圖／混血兒娛樂）

▲施名帥飾演黑幫成員，眼神細膩轉變，惹觀眾落淚。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將在11月23日於台北流行音樂中心舉辦，今年最佳男配角獎入圍的有《默視錄》飾演跟蹤狂的李康生、《餘燼》中一人分飾兩角的莫子儀、《小雁與吳愛麗》的美濃地痞渣男曾國城、《白衣蒼狗》中壓榨員工的黑心老闆春風（洪瑜鴻），以及《角頭—大橋頭》中在江湖行走的施名帥，究竟獎落誰家？今天《NOWnews今日新聞》為您整理他們在電影中的精彩表現。《默視錄》談論現代人「窺視」的慾望，探討人際之間「看」與「被看」的關係。李康生在《默視錄》中飾演一名直播主的粉絲，因為好奇所以決定要跟蹤並且窺探對方的生活，在劇中，李康生以眼神傳達角色陰暗又變態的心理，演技層層堆疊，讓觀眾看得津津有味，而這也是李康生繼2013年奪得首座金馬影帝後，再度入圍金馬最佳男配角獎。曾以電影《親愛的房客》拿下金馬影帝的莫子儀，今年以《餘燼》再度獲得金馬評審的肯定，入圍最佳男配角獎。在電影中，莫子儀飾演一位白色恐怖的受難家屬，還需要一人分飾父子兩角，跨越半世紀的細膩演技獲得評審青睞。曾國城以《小雁與吳愛麗》入圍金馬獎最佳男配角獎，在片中他飾演一位在高雄美濃當地的地痞流氓，透過演技將暴力、渣男的形象呈現的淋漓盡致，且與同樣入圍最佳女配角獎的楊貴媚有著多場精彩對手戲。其中值得一提的是，曾國城在劇中挑戰自我，首度全裸露臀，而這也是他第一次被金馬獎提名。從歌手轉戰影壇的春風（洪瑜鴻），去年才憑藉《請問，還有哪裡需要加強》入圍金馬第60屆最佳新人獎，今年再度憑藉《白衣蒼狗》入圍最佳男配角獎，獲得評審的支持。在劇中洪瑜鴻飾演一名黑心老闆，不僅慫恿員工從事非法勾當，甚至變相欠薪，不過他回到家後卻要面對照顧女兒龐大的經濟壓力，角色複雜交錯的情感，洪瑜鴻透過精湛的演技讓觀眾一窺角色內心的黑暗世界。施名帥在《角頭—大橋頭》中飾演黑道「阿猛」一角，獲得許多觀眾的共鳴，其中有一場戲是施名帥在打鬥中意外遭到腹部砍傷，堅毅不拔、不輕易向對手屈服的演技，讓許多影迷忍不住落淚，而他更成為全片角逐今年金馬演技獎項的代表。