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▲傳奇性啦啦隊長朴騏良也悄悄現身球場看球，未上場還是引發騷動。（圖／朴騏良IG）

▲安芝儇被封為朴騏良的接班人。（圖／安芝儇IG）

▲朴騏良親切和粉絲合照，美到被網友肉搜。（圖／翻攝自threads）

2024年世界棒球12強賽事（2024 WBSC Premier 12）的B組預賽主場在台灣，不僅是精彩賽事成為焦點，場邊的啦啦隊也是一大看點之一，不僅韓國的啦啦隊女神們裴垂鉉、朴宰令、李妍珍、金渡娥等人來台應援，傳奇性啦啦隊長朴騏良也悄悄現身球場看球，儘管未上場卻還是引發騷動，吸引不少球迷簽名合照，高顏值美到被肉搜，就連高人氣的啦啦隊女神安芝儇都被譽為是她的接班人。朴騏良今年33歲，因為熱愛跳舞，2007年就加入啦啦隊，正式以蔚山摩比斯太陽神（울산 모비스 피버스）啦啦隊員身分出道，2009年加入職業棒球隊樂天巨人隊，同時活躍在職業排球隊三星火災海上保險藍牙隊，以及職業籃球隊首爾SK騎士隊，資歷相當豐富，她擁有176公分的高䠷身材，一雙大長腿十分吸睛，隨著人氣水漲船高，甚至出現「就算對棒球不感興趣，也會去球場看看朴騏良」的說法，是早期啦啦隊偶像的巔峰。不僅如此，朴騏良更跨足演藝圈，不但接下燒酒廣告，更不時在各大節目上露面，被封為「韓國第二代啦啦隊一姐」、「傳奇女神」，2018年她就曾受LAMIGO桃猿的邀請來台參與《辣年糕趴（Korea Party）》擔任開球嘉賓，如今在12強場邊現身，讓不少球迷興奮捕捉下女神身影，朴騏良也一一轉發，作風十分親民。一段朴騏良在場邊和粉絲一一合照的影片在網路上瘋傳，只見她身穿白色短裙搭配球衣，綁起高馬尾，整個人散發女神甜美氣息，釣出許多網友們直呼，「真正開啟大韓援時代的神級人物」、「韓國啦啦隊史上頭號第一名傳奇女神朴騏良，安芝儇就是第二名」、「韓國最出名的吧」、「韓國啦啦隊元老級人物」、「小安好朋友」、「Top的存在。」