近期天氣明顯轉冷，東北季風一波波影響台灣，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，在下週二、下週三（11/16、11/17）將有較明顯的冷空氣，台北低溫可能只剩14至15度，中央氣象署預報員黃恩鴻提及，下週確實有觀察到「入秋以來最強冷空氣」靠近，且有機會挑戰大陸冷氣團，詳細情況還有待觀察。
氣象粉專「觀氣象看天氣」今（18）日指出，歐、美模式同步預測，下週三前後，台灣將會有一波較強的冷空氣來襲，「會不會是入秋以來首波大陸冷氣團，還有變數」，持續觀察。
賈新興表示，下週三北方冷空氣的強度是11月中下旬的天氣重點，目前預測冷空氣影響時，台北的氣溫約14至15度；近期天氣部分，明（19）日萬宜颱風外圍及東北季風持續影響，台中以北、宜花有局部雨，台中至嘉義有零星短暫雨。
週三至週五（11/20至11/22）東北季風影響；週三，苗栗以北及宜花有局部雨， 午後中苗山區及花東山區有零星短暫雨。週四，北北基宜有局部短暫陣雨，午後山區及花東有零星短暫陣雨。週五，北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。
賈新興提醒，週末兩天（11/23、11/24），大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫陣雨。下週一（11/25），午後山區有零星短暫陣雨。下週二受鋒面及東北季風影響，各地有局部短暫雨。
黃恩鴻則說明，從入秋開始，南下影響台灣的幾波冷空氣都比較弱，今明兩天算是最涼的時段，北台灣整天18至20度，早晚局部可能只有16度，週三白天才會略回溫，至於下週的冷空氣，可能會比今明兩天更強，會不會成為秋後首波冷氣團需要觀察，但民眾務必提前做好禦寒準備。
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賈新興表示，下週三北方冷空氣的強度是11月中下旬的天氣重點，目前預測冷空氣影響時，台北的氣溫約14至15度；近期天氣部分，明（19）日萬宜颱風外圍及東北季風持續影響，台中以北、宜花有局部雨，台中至嘉義有零星短暫雨。
週三至週五（11/20至11/22）東北季風影響；週三，苗栗以北及宜花有局部雨， 午後中苗山區及花東山區有零星短暫雨。週四，北北基宜有局部短暫陣雨，午後山區及花東有零星短暫陣雨。週五，北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。
賈新興提醒，週末兩天（11/23、11/24），大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫陣雨。下週一（11/25），午後山區有零星短暫陣雨。下週二受鋒面及東北季風影響，各地有局部短暫雨。
黃恩鴻則說明，從入秋開始，南下影響台灣的幾波冷空氣都比較弱，今明兩天算是最涼的時段，北台灣整天18至20度，早晚局部可能只有16度，週三白天才會略回溫，至於下週的冷空氣，可能會比今明兩天更強，會不會成為秋後首波冷氣團需要觀察，但民眾務必提前做好禦寒準備。