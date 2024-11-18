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2024年世界棒球12強賽，中華隊確定晉級4強超級循環賽，展現強大凝聚力的同時，也粉碎外界質疑聲浪。擔任中華隊守護神的「小黑」吳俊偉在受訪時語帶哽咽，坦言晉級瞬間有想哭的感覺，「很多人不看好我們，但我們做到了，那些不看好我們的，你們現在可以回來看我們了嗎？」吳俊偉在本屆賽事3場後援，拿下2次救援成功。他表示，能成為國家隊的終結者對他來說「很不可思議」，回憶從小到大打球的過程，他從未想過有這麼一天，也用實力守護台灣，率領中華隊前進東京。當中華隊守護神壓力有多大？隊長陳傑憲在受訪時爆料，吳俊偉賽前一直處於緊張狀態，「雖然他的綽號叫小黑，但臉看起來很蒼白。」針對陳傑憲的爆料，吳俊偉笑說：「我賽前都很緊張，一直想說上場能不能幫球隊守下來。」賽前外界各種不看好中華隊，吳俊偉感性表示，「當名單公布時，有很多人不看好我們，但我們做到了，那些不看好我們的，你們可以回來看我們了嗎？我們會繼續努力，成為你們的驕傲。」作為中華隊守護神，吳俊偉為球隊把關最後一道防線，替台灣守住勝利，他表示：「很開心能夠幫助球隊守住勝利，想為國家盡一份心力。」