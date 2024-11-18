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▲韓網紅被爆出與13歲未成年少女同居，因毆打妻子被立案調查。（圖／翻攝xportsnews）

日前網紅圈的馬來西亞Ryu跟日本籍的老婆Yuma才鬧出跨國外遇不倫醜聞，近日南韓YTR也發生性醜聞事件，一名35歲、擁有20萬訂閱的YouTuber，被爆出虐待動物、家暴老婆以及拍下不雅片之外，還跟13歲的未成年少女同居、發生34次性關係，該YTR因涉嫌未成年性犯罪、虐待動物及家暴等多項罪名被檢方起訴，明（19）日將一審開庭。根據首爾鐘路警察局和仁川彌鄒忽警察局的消息指出，現年35歲的YouTuber A某本月13日凌晨，在住處毆打老婆的臉和下巴，在其他人的協助下報警處理；而這不是A某初犯，上個月他曾涉嫌拍攝妻子的身體，並將相關影片公開至YouTube頻道而遭警方立案調查；發現他在今年8月時，還用腳踢死飼養的寵物犬，被控違反《動物保護法》。扯的不只上述案件，警方也透露A某今年6月曾與未成年少女發生性行為，因涉嫌強姦罪被檢方以無拘留起訴，根據檢方指控，A某是與一名當時年僅13歲的訂閱者同居約2年，期間至少進行34次性行為，已要求法院對A某判處9年有期徒刑。網友看見該新聞，痛罵這位A某是敗類、垃圾，也質疑該13歲粉絲是否被監禁，但一切未經證實，該案件將於19日開庭一審判決。