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▲近來傳出北韓士兵前往俄烏戰爭前線支援俄羅斯。圖為北韓與俄羅斯的國旗在俄烏戰爭前線飄揚。（圖／翻攝自X@CKazantzoglou）

美國多家媒體引述官員說法，即將卸任的美國總統拜登已授權烏克蘭使用美國提供的長程飛彈，對俄羅斯境內的軍事目標進行攻擊。有消息人士指出，烏克蘭可能會在未來幾天進行首次長程飛彈攻擊。不過拜登的此項決定，隨即引起了即將在1月上任的川普陣營反彈。根據路透社報導，拜登政府已經同意烏克蘭使用美方製造的長程飛彈「陸軍戰術飛彈（Army Tactical Missile System，ATACMS）」對俄羅斯目標進行攻擊。兩名美國官員及一名熟悉該決定的消息人士透露，華府針對俄羅斯與烏克蘭衝突做出了上述重大政策逆轉。消息人士指出，烏克蘭將計劃在未來幾天內進行首次遠程攻擊，但基於作戰安全考量，未透露具體細節。烏克蘭首次使用ATACMS進行遠程攻擊，其射程可達306公里。拜登做出此項決定，距離準總統川普1月20日就職僅剩兩個月，且此前烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）早已多次請求美國允許烏軍使用美國武器攻擊俄羅斯境內距離邊境較遠的軍事目標。消息人士透露，華府改變立場的關鍵原因，在於莫斯科近期部署約一萬名北韓精銳部隊進駐烏克蘭前線。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）重申俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在9月時做出的警告，指出若西方長程飛彈用於攻擊俄羅斯，將視為美國和北約組織直接參戰，「徹底改變衝突本質」。蒲亭曾在9月時警告西方，若受到傳統飛彈攻擊，俄羅斯可能會使用核武，並表示莫斯科將視任何由核武國家支持的攻擊為聯合襲擊。俄羅斯國會上議院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）表示，莫斯科將會對此作出回應，並指出美國此舉可能會引發「第三次世界大戰」。俄羅斯國會上議院資深議員克利夏斯（Andrei Klishas）則在通訊軟體Telegram上表示，「西方已經就如此程度的升級作出決定，恐怕明天早上就會以徹底毀滅讓烏克蘭失去國家地位。」雖然部分美國官員對於允許遠程攻擊能否改變俄烏戰爭整體走向表示懷疑，但此舉可能在俄羅斯軍隊取得進展的當下為烏克蘭提供幫助，並讓基輔在未來的停火談判中處於更有利的位置。川普外交政策核心圈人士格瑞尼爾（Richard Grenell）批評拜登這項決定。他在社群網路X貼文回應相關新聞時指，拜登「在卸任之前加劇戰爭」。美國共和黨聯邦參議員葛林（Marjorie Taylor Greene）更直呼，「拜登在卸任前試圖挑起第三次世界大戰，美國人民11月5日已明確表態反對這種漠視國內問題的決策。」川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）在美國有線電視新聞網（CNN）評論中回應表示，「正如川普總統在競選期間所說的那樣，他是唯一能讓雙方走到一起進行和平談判並努力結束戰爭和殺戮的人。」特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）則對於拜登政府的決定感到擔憂，他在社群平台上表示，「問題是俄羅斯會做出同樣的回應」。尚不清楚川普上任後是否會推翻拜登的決定。川普一向重砲批評美國提供金援和軍援給烏克蘭，並矢言會迅速結束俄烏戰爭，但從未具體闡述方法。