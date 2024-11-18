教育部將於113年11月20日起辦理高級中等以下學校創新教育系列課程，邀請各領域的卓越專家，包含財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽、Appier獨立董事簡立、台灣大哥大總經理林之晨等人透過直播分享最新世界趨勢與觀點，為教學現場帶來更多創新的教育思維及提升教育科技應用。
高級中等以下學校創新教育系列課程共計3場次，為讓關心教育相關議題的教育界人士、家長及社會大眾等能夠共同參與，3場系列課程均採線上直播方式辦理。第1場於11月20日登場，邀請財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽進行專題演講，並與教育部葉丙成政務次長交流意見、翻轉教育；第2場於12月18日舉行，邀請Appier獨立董事簡立峰主講；第3場則由台灣大哥大總經理林之晨主講。
葉丙成今告訴媒體，台灣中小學教師很渴望能有新觀點，小學教師每周三下午都要研習，但各校各自邀請講師卻不容易，因此這次由教育部來邀請名家，分享世界趨勢與觀點，希望幫助家長跟教師能在教育上更有想法，幫助孩子面對世界，葉丙成也透露，本次課程是直播方式進行，沒有名額限制，還有互動QA時間，影片也會保存在線上，提供讀者日後重播，教師參與還有研習時數。
教育部表示，期盼透過本系列課程，能為學校親師生創建一個互動與學習的平臺，也為教育界帶來新的靈感與視野，並在教學實踐中融入創新元素，提升教學效果。歡迎家長及關心教育議題的社會大眾一起參與，共同探索未來教育的無限可能，攜手創造更美好的教學環境。
各講座場次直播日期及連結如下：
第1場：113年11月20日（星期三）
第2場：113年12月18日（星期三）
第3場：114年1月8日（星期三）
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葉丙成今告訴媒體，台灣中小學教師很渴望能有新觀點，小學教師每周三下午都要研習，但各校各自邀請講師卻不容易，因此這次由教育部來邀請名家，分享世界趨勢與觀點，希望幫助家長跟教師能在教育上更有想法，幫助孩子面對世界，葉丙成也透露，本次課程是直播方式進行，沒有名額限制，還有互動QA時間，影片也會保存在線上，提供讀者日後重播，教師參與還有研習時數。
教育部表示，期盼透過本系列課程，能為學校親師生創建一個互動與學習的平臺，也為教育界帶來新的靈感與視野，並在教學實踐中融入創新元素，提升教學效果。歡迎家長及關心教育議題的社會大眾一起參與，共同探索未來教育的無限可能，攜手創造更美好的教學環境。
各講座場次直播日期及連結如下：
第1場：113年11月20日（星期三）
第2場：113年12月18日（星期三）
第3場：114年1月8日（星期三）