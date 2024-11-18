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▲金娜靜公開旅遊菲律賓的恐怖遭遇。（圖／金娜靜IG）

▲金娜靜公開8點聲明，否認是毒品慣犯，而是被陷害。（圖／金娜靜IG）

南韓主播兼模特兒的32歲金娜靜，本月11日自首在菲律賓吸毒，並請求警方協助。她順利返韓後於今（18）日上傳3張律師聲明，表示在當地被企業家綁手、蒙眼餵毒，是生命受到威脅，才逼不得已就範，宛如電影的劇情讓人看傻眼。金娜靜曾在2018年「第9屆韓流宣傳美人選拔」大賽中獲得冠軍，2019年拿下男性雜誌《MAXIM KOREA》獎項受到關注，她後來擔任主播、氣象主播以及斜槓當網紅，今年初曾出演綜藝節目，身分以及工作領域相當多元。她本月11日透過社群發文，自述在菲律賓吸毒，並表示自己生命受威脅，希望請求警方幫助。隨後金娜靜順利返回韓國，並在機場接受了約2小時的調查及毒品快速檢測，結果顯示甲基安非他命（冰毒）陽性反應，目前警方已委託國立科學搜查研究院對金娜靜進行更精密的毒品檢測。今天，金娜靜在IG上傳8點聲明，解釋前往菲律賓、遇到金主，隨後被對方餵毒的過程。她表示即將在菲律賓上市美容產品，一位1995年生的企業家聲稱願意協助其事業，所以她才飛到當地準備宣傳的工作，未來還有可能會推出內衣品牌，但金娜靜否認對方是「金主」而是工作夥伴A某。在一次的聚會中，金娜靜喝醉後被A某綁手蒙眼，A某還不斷對她噴煙、強迫自己吸入不明氣體，甚至拿她的手機錄下影片，「A某應該是為了避免用自己的手機錄影會有問題，才利用金娜靜的手機拍攝，並通過AirDrop將影片傳到自己的手機保存，該影片可證明金娜靜當時處於無法抗拒的狀態」。金娜靜透露A某之後曾亮槍威脅自己「我可以輕易殺人」，更要求金娜靜幫隱瞞身分，若公開他的存在，A某將殺害金娜靜及其周邊的人。金娜靜就堅稱真的不知道A某的真實身分，所以之前才會發文請求警察保護，後來經過警方調查，發現A某曾有前科通緝紀錄，所以無法入境韓國。不過，A某將金娜靜的行為描述成「是吸毒後的幻覺行為」，事後更透過Telegram發訊息給金娜靜，要求她提供調查細節並安排律師，金娜靜最初為了避免激怒A某而保持聯絡，但在警方的建議下，現在已中斷聯繫。警方也提供金娜靜受害者專用的智慧手錶，以確保她能隨時聯繫警方。聲明中最後提到，金娜靜僅在此事件中被迫吸入1次毒品，並非外界謠傳的多次吸毒，「她只有去過菲律賓3次，而且在這毒品重罰的國家中，她沒有任何理由故意接觸毒品。」希望大家能依照「A某無法入境韓國」、「被綁手蒙眼的影片」、「Telegram訊息」、「警方提供的受害者專用智慧手錶」等證據，相信金娜靜是被拍吸毒而非毒品罪犯，至於其他人稱這是吸毒後遺症，他們無法干涉想法，表示：「我們深感遺憾。」