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民眾黨不分區立委被提名人、陸配李貞秀，目前在黃國昌國會辦公室掛助理身分見學。她日前在政論節目中提到，曾和黨主席柯文哲閒聊若健康有狀況，就是黃國昌接主席，但黃國昌說從沒聽過這件事。李貞秀今（18）日強調，她的談話內容被掐頭去尾導致誤會，「反正這件事情就讓它過了吧」。民眾黨不分區立委被提名人李貞秀日前上政論節目，語出驚人表示柯文哲曾欽點黃國昌接任黨主席。不過，她今天接受《POP搶先爆》主持人康仁俊專訪時解釋，當時她是因為有「柯黑」在操作黃國昌有意爭搶黨主席大位，為了幫黃國昌解釋絕無此事，才會提到她跟柯文哲的閒聊內容。李貞秀還原狀況表示，當時是4月黨內一場會議的閒聊時刻，還沒有現在這些風風雨雨。除了她跟柯文哲之外，也有其他人來來去去。李貞秀說，聊天內容倒也不一定是健康因素問題，只是說如果有朝一日柯文哲要退休，可能就是黃國昌接民眾黨。李貞秀強調，外界操作黃國昌有意爭奪黨主席權位，但事實不是這樣，她是為了解釋黃國昌無意介入黨務才會提這件事，談話一開頭就表明民眾黨現在沒有代理黨主席的問題，沒想到被掐頭去尾，造成黃國昌困擾，她也非常不好意思，「反正這件事情就讓它過了吧 」。至於她本人有望在2026年2月1日接任不分區立委，但陸配、雙重國籍爭議備受質疑，李貞秀則強調，她也贊成公職人員不能有雙重國籍，自己也絕對效忠中華民國；但她想強調的是，因為陸委會還存在，她就是中華民國國籍、並沒有雙重國籍問題。