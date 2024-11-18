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2024年世界棒球12強賽，昨（17）日中華隊以11：3大勝澳洲，相當勵志讓全台球迷振奮。彰化秀傳紀念醫院胸腔科醫師李佳穎在臉書分享，有一名重症的年青人昏迷插管，凌晨甦醒後，第一件事便是詢問「今天台灣棒球有win嗎？」，讓醫師也直呼台灣隊也太勵志了。儘管雨勢攪局，昨日天母棒球場作戰的日本隊還是在激戰9局後以7：6擊敗「紅色閃電」古巴，率先晉級。台灣隊首戰以6:3擊敗強敵韓國，第二戰2:1擊敗多明尼加，第三戰遺憾以1:3不敵日本，昨日面對澳洲隊11:3大勝，確定以B組第2，首度晉級4強，即將前進東京大巨蛋進行超級循環賽，今（18）日將迎接預賽最後一場，對手是1勝3敗的古巴隊。李佳穎透露，昨晚外科加護病房送了一個重症的年青人進來，因為嚴重病情無法自主呼吸，病患插了氣管內管，使用呼吸器輔助呼吸，插管後無法說話，要與醫護人員或家屬與病人溝通，只能比手畫腳或是寫字。凌晨病人終於從昏迷中甦醒過來，李佳穎分享，這名病患與護理人員溝通的第一件事就是「今天台灣棒球有win嗎？」，李佳穎認為，「你應該有意志力努力活下來了吧，台灣隊也太勵志了，無論對任何人」。