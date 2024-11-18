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台北大巨蛋啟用今（18）日屆滿1週年，媒體披露，有技師分析大巨蛋頻頻漏水的原因，是柯文哲市府時期倉促停工4年。對此，台北市長蔣萬安強調，他上任後秉持面對問題、解決問題的原則，會持續依照跟遠雄的契約督促改善，若未能在期限內完成改善，市府一定依約開罰。世界12強棒球賽近日中華隊主場都在台北大巨蛋舉行，連日吸引滿場觀眾，應援聲震撼全場。今天同時也是台北大巨蛋正式啟用滿1週年，台北市長蔣萬安今出席「113年度台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮」前，針對球迷朋友普遍反應，蔣萬安上任後啟用大巨蛋，感受到滿滿誠意，他受訪指出，市府為回應廣大球迷朋友在32年前深深吶喊「我們要巨蛋」的期待，他上任第一年，全市府團隊努力克服工程、制度等困難，在各界不看好的情況下完工啟用。去年底舉辦亞錦賽，今年也順利舉辦世界12強，1年來舉辦超過80場球賽、120萬人次進場，是台灣的驕傲跟光榮。至於大巨蛋漏水爭議，今有媒體披露，技師分析大巨蛋捉漏困難，跟柯文哲市府倉促停工4年有關。蔣萬安則強調，他上任後就是「面對問題、解決問題」，「我們的立場會要求遠雄面對、解決，依照契約規定來要求。」契約若遠雄沒有落實改善完成，市府就會依約開罰。針對媒體報導，大巨蛋漏水跟柯市府停工有關，民眾黨北市議員陳宥丞今則質疑遠雄公司刻意放消息、帶風向，試圖把漏水沒辦法修好的原因丟給前朝跟蔣市府。陳宥丞強調，遠雄有大巨蛋完全修繕及公共安全、施工品質等責任，漏水遲遲修不好，遠雄難辭其咎，「千萬不要倒果為因，見笑轉生氣。」