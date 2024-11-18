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2024年世界棒球12強賽，昨（17）日中華隊以11：3大勝澳洲，確定前往日本東京進行超級循環賽，也讓不少球迷立刻下訂機票一同前往應援，然而本就是旅遊旺季的狀況下，機票供不應求，中華職棒會長、立委蔡其昌今（18）日喊話交通部協調國籍航空增班或是放大機型，增加載客量。儘管雨勢攪局，昨日天母棒球場作戰的日本隊還是在激戰9局後以7：6擊敗「紅色閃電」古巴，率先晉級。台灣隊首戰以6:3擊敗強敵韓國，第二戰2:1擊敗多明尼加，第三戰遺憾以1:3不敵日本，昨日面對澳洲隊11:3大勝，確定以B組第2，首度晉級4強，即將前進東京大巨蛋進行超級循環賽，今日將迎接預賽最後一場，對手是1勝3敗的古巴隊。蔡其昌今在立法院交通委員會質詢時指出，國人沉浸在喜悅中，他也不例外，台灣即將前進東京，大家也想前往應援，機票卻相當困難，本來就是旅遊旺季，球迷期待能否有加班機，或是現有班次放大機型增加載客量，這不分藍綠都高興，部過也要與日方機場聯繫，若外籍航空願意增班，台灣也應積極協助，「先有機票才有門票」。陳世凱回應，今天往東京班機訂票率一直提升，已馬上請國航思考增班或是放大機型提高載客量，交通部會努力，大家很積極想要去東京幫國家隊加油，民航局已經在聯繫與業者溝通，交通部會再努力。