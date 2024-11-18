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▲陳傑憲在台日大戰中接殺日本隊打者的深遠飛球，全場歡呼聲不斷。（圖／陳傑憲IG ）

▲綺綺過去擔任過棒球啦啦隊成員，先後待過義大犀牛及中信兄弟職棒隊。（圖／綺綺IG）

▲陳傑憲（右）與綺綺（左）2021年完婚，俊男美女的組合稱羨眾人。（圖／綺綺IG）

近日世界12強棒球錦標賽熱鬧開打，其中有「中職吳奇隆」之稱的台灣隊長陳傑憲在場上的表現相當亮眼，令球迷驚呼連連，直呼想起前旅日球星陽岱鋼。事後陳傑憲的老婆在IG分享了老公的佳績，不少粉絲發現她竟是前中信兄弟啦啦隊的成員綺綺（Hailey），選手與啦啦隊員的組合也讓外界稱羨，引發討論。來自統一獅的陳傑憲這次在中華隊中擔任隊長的職位，16日在台日大戰上，陳傑憲在第9局上演精采守備，在全壘打牆前接殺日本隊打者的深遠飛球，讓全場觀眾熱血沸騰，還有不少在電視機前面觀看轉播的日本球迷看到這個精彩畫面，直呼想起前旅日球星陽岱鋼，「台湾のセンター」（台灣的中外野手）關鍵字甚至登上日本熱搜。而除了陳傑憲的表現令人驚豔外，愛妻綺綺（Hailey）也意外成為球迷討論的焦點。事實上，綺綺早年是義大犀牛職棒隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員之一，2017年轉隊加入中信兄弟的「Passion Sisters」，當時累積不少粉絲支持。陳傑憲與綺綺2021年步入禮堂，婚後育有2子，1家4口生活甜蜜，綺綺雖然現已是2個孩子的媽媽，不過仍維持當年啦啦隊的好身材和出眾外貌。