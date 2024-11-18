台中市10個行政區今（18）日上午10時開始停水36小時，包含潭子區、烏日區、北屯區等地區皆在停水範圍內，一路到11月19日晚間22時才恢復供水，預計有22.5萬戶受影響。台灣自來水公司除了在全市81處地點設立臨時取水站，也加派11台水車巡迴補水，提醒民眾停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
台灣自來水公司第4區管理處公告，為維持大台中市民供水穩定，18日辦理「潭子區僑忠國小閥減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」及「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設改接工程」等四案聯合停水改善工程。本次停水預計自11月18日上午10時至11月19日晚間22時止，總共停水36小時，影響戶數約22.5萬戶，包含潭子區、北屯、西屯、南屯區、北、中、南、東、西區及烏日區部分區域皆受影響。
📍停水影響區域包含：台中市烏日區／烏日里（部分）、湖日里（部分）、九德里（部分）；潭子區／甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西）；北屯區／平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里（部分）、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里（部分）、舊社里（部分）、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、新平里、大德里、仁愛里、忠平里。
北區／全區（建成里除外）；中區／全區；南區／長春里（部分）、長榮里（部分）、新榮里（部分）、福平里（部分）、崇倫里、福順里（部分）、西川里、樹德里、樹義里（部分）、工學里（部分）、和平里（部分）；東區／東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里（部分）、十甲里（部分）、東英里（部分）、東信里。
西區／全區；南屯區／三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、黎明里、新生里（部分）、鎮平里（部分）、豐樂里、楓樹里（部分）、向心里； 西屯區／上石里、至善里、西安里、上安里、上德里、大石里、鵬程里、港尾里（部分）、逢甲里、西平里、西墩里（部分）、潮洋里（部分）、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、大鵬里、大福里、惠來里、逢福里、龍潭里（部分）。
📍降壓影響區域包含：台中市潭子區／福仁里、嘉仁里、潭陽里、潭北里。
📍鄰近供水站
高鐵市福德祠
烏日區烏日里大同路民族街22號
高鐵市公園
烏日區烏日里大同路與民生街口
小康市場
台中市懷德街70號（小康市場）
復興北路與大慶街交叉口
台中市南區復興北路與大慶街交叉口
田心公園
台中市南屯區南屯區惠德街與惠弘街交叉口（田心公園）
西屯區聯合辦公室
台中市西屯區市政北二路與朝貴路口（西屯區聯合辦公室前）
大墩派出所
南區崇倫北街73巷2號
西區向上路一段與大昌街交叉口
大忠公園
西區精誠路與精忠街交叉口（屈臣氏轉角）
西區忠明南路175巷（三角公園）
西區昇平街51號（活動中心）
公民里辦公處
台中市五廊街155號
市民廣場人行道
台中市中興街與公正路交叉口（市民廣場人行道）
中美公園
台中市中美街與長春街交叉口(中美公園)
西屯區福星路666號（福星公園）
西屯區文華路86巷內土地公廟前
雙龍里辦公處
台中市模範街9巷9號
貴和街與大全街交叉口
忠勤公園
台中市忠勤街339號對面（忠勤公園）
西屯區福星路與福星北路交叉口（張廖家廟）
西區自治街與大明街交叉口
西屯區甘肅路一段與永昌二街交叉口（甘肅公園）
大弘公園
台中市西屯區大弘五街與大弘六街交叉口
國立臺中教育大學
台中市民生路140號
忠孝國小
台中市西區三民路1段171號（忠孝國小門口右側）
西屯區甘肅路二段與甘河路交叉口
淡溝福德祠
台中市北區博館路100號
茄苳公園
台中市西區梅川東路一段99號
自來水公司除了在全市81處地點設立臨時取水站，也加派11台水車巡迴補水，同時提醒民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。
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📍停水影響區域包含：台中市烏日區／烏日里（部分）、湖日里（部分）、九德里（部分）；潭子區／甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西）；北屯區／平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里（部分）、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里（部分）、舊社里（部分）、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、新平里、大德里、仁愛里、忠平里。
北區／全區（建成里除外）；中區／全區；南區／長春里（部分）、長榮里（部分）、新榮里（部分）、福平里（部分）、崇倫里、福順里（部分）、西川里、樹德里、樹義里（部分）、工學里（部分）、和平里（部分）；東區／東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里（部分）、十甲里（部分）、東英里（部分）、東信里。
西區／全區；南屯區／三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、黎明里、新生里（部分）、鎮平里（部分）、豐樂里、楓樹里（部分）、向心里； 西屯區／上石里、至善里、西安里、上安里、上德里、大石里、鵬程里、港尾里（部分）、逢甲里、西平里、西墩里（部分）、潮洋里（部分）、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、大鵬里、大福里、惠來里、逢福里、龍潭里（部分）。
📍降壓影響區域包含：台中市潭子區／福仁里、嘉仁里、潭陽里、潭北里。
📍鄰近供水站
高鐵市福德祠
烏日區烏日里大同路民族街22號
高鐵市公園
烏日區烏日里大同路與民生街口
小康市場
台中市懷德街70號（小康市場）
復興北路與大慶街交叉口
台中市南區復興北路與大慶街交叉口
田心公園
台中市南屯區南屯區惠德街與惠弘街交叉口（田心公園）
西屯區聯合辦公室
台中市西屯區市政北二路與朝貴路口（西屯區聯合辦公室前）
大墩派出所
南區崇倫北街73巷2號
西區向上路一段與大昌街交叉口
大忠公園
西區精誠路與精忠街交叉口（屈臣氏轉角）
西區忠明南路175巷（三角公園）
西區昇平街51號（活動中心）
公民里辦公處
台中市五廊街155號
市民廣場人行道
台中市中興街與公正路交叉口（市民廣場人行道）
中美公園
台中市中美街與長春街交叉口(中美公園)
西屯區福星路666號（福星公園）
西屯區文華路86巷內土地公廟前
雙龍里辦公處
台中市模範街9巷9號
貴和街與大全街交叉口
忠勤公園
台中市忠勤街339號對面（忠勤公園）
西屯區福星路與福星北路交叉口（張廖家廟）
西區自治街與大明街交叉口
西屯區甘肅路一段與永昌二街交叉口（甘肅公園）
大弘公園
台中市西屯區大弘五街與大弘六街交叉口
國立臺中教育大學
台中市民生路140號
忠孝國小
台中市西區三民路1段171號（忠孝國小門口右側）
西屯區甘肅路二段與甘河路交叉口
淡溝福德祠
台中市北區博館路100號
茄苳公園
台中市西區梅川東路一段99號
自來水公司除了在全市81處地點設立臨時取水站，也加派11台水車巡迴補水，同時提醒民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。