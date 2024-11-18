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▲陳致遠和老婆林秀琴努力東山再起，卻仍甩不掉打假球標籤。（圖／陳致遠臉書）

▲陳致遠對茶餐廳親力親為。（圖／陳致遠臉書）

47歲藝人陳致遠和老婆林秀琴過去曾創業失敗，又陷入打假球疑雲，卻仍努力生活，近來又回歸餐飲業，砸6位數資金在永和開港式飲茶，如今已經開店4個月，夫妻倆都盡心盡力，不時在臉書分享「端盤子」日常，卻仍無法揮別打假球陰影，再度被網友炎上，《NOWnews今日新聞》記者查詢茶餐廳評論，發現有評價有4.7顆星，不少民眾都大讚食物好吃，還有人發現老闆是陳致遠夫妻，想上前拍照。對此，陳致遠經紀人回應記者、也忍不住並感嘆：「我們是不是可以給致遠一個生存的機會？」陳致遠和秀琴對這次回歸餐飲業很有想法，儘管夫妻倆還是以演藝工作為重，但他們假日還是會到店裡去幫忙，親自端盤子、站收銀台，生意也越來越好，卻也有越來越多民眾發現該店的老闆是明星夫妻，翻出陳致遠過往的黑歷史來攻擊，有網友在臉書社團「我是永和人」發文，點出該店是「名人開的」，沒想到因此掀起熱議，甚至有網友揚言抵制。不少網友都砲轟，「不知道他們的茶有沒有放水」、「拿打假球的黑錢開餐廳，兩夫妻騙吃騙喝」、「他還沒為他的假球案贖夠罪」，然而也有網友緩頰，「人家賣吃的又沒得罪大家，身為永和人何必酸，愛吃就去吃，沒人勉強，不要讓人以為永和人沒人情味」、「只要開餐廳認真投入，為什麼不給陳致遠一個重新站起來的機會？」、「為什麼什麼事都要和以前打假球扯在一起？」陳致遠2010年涉入打假球事件，形象受到打擊，14年過去仍有不少民眾抵制他復出，然而記者發現，其實該店評價不錯，有不少網友都留下五星評價，「意外發現這間港式，每一樣都很好吃！」、「我們家附近新開的港式點心、好奇進來嚐鮮，進門冷氣很舒服、員工很親切」、「是致遠哥跟秀琴姐開的店耶，當時發現他們在裡面忙，立馬就排隊進去，因為他們在忙，不然超想跟他們拍照的。」對此，陳致遠經紀人也無奈回應：「每個人都會有犯錯的時刻，但每個人也都需要有生存的空間。各位網友們希望致遠不要再提到棒球，他做到了，閉口不談；而今他們只是開店想要好好生活，這樣也被繼續攻擊，那大家希望他們怎麼做呢？」他向外界喊話：「台灣是個很有人情味的社會，我們是不是可以給致遠一個生存的機會？畢竟人總要賺錢生活，難不成網友們可以養他嗎？」