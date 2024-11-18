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台灣數十個財經臉書粉專15日突然集體遭封鎖下架，多位名人、網紅遭波及，受害粉專紛紛將矛頭指向數位發展部；數發部則發出2點聲明，強調此次事件非數發部要求臉書下架，在接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。對此，前立委沈富雄談及此議題，無奈嘆道自己已經在網路上死掉5次了。主持人錢怡君17日在政論節目《TVBS戰情室》中談及詐騙議題，指出台灣詐騙很嚴重，有一些詐騙廣告是經由名人、網紅來散發出去，知名的粉絲專頁可能會被盜用來宣傳投資詐騙。節目來賓沈富雄在一旁立刻表示，這還不嚴重，並透露自己一天到晚被說「死掉了」，「我已經在網路上死掉5次以上了」。沈富雄透露，自己日前在捷運上，有個老婦人很客氣地問他「你有沒有好一點？」沈富雄無奈表示，「什麼叫『你有好一點嗎？』這就表示你不是很相信，但還是相信了。」根據《台灣事實查核中心》指出，11月3日起，社群平台與影音平台大量流傳影片稱，85歲的前立委沈富雄緊急送醫傳噩耗、已被證實無力回天，其實沈富雄死訊影片今年4月即出現，10月又重新大量流傳。但近期沈富雄仍持續在媒體曝光、評論時事，可知網傳死訊為錯誤訊息，沈富雄目前健康狀況良好。