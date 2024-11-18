我是廣告 請繼續往下閱讀

▲5年前阿部寬沒能來台出席金馬獎典禮，本屆成為重量級嘉賓，被期待能對典禮收視有加持效用。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲許光漢自從當兵後絕少公開活動，金馬獎典禮成為近期影迷唯一能見到他的機會，也是收看頒獎的一大誘因。（圖／台北金馬影展執委會提供）

目前全台灣最發燒的話題焦點：2024年世界12強棒球賽，備受矚目的中華隊與日本隊的複賽，訂在23日（週六）的晚間6點開打，偏偏同時段也碰上電影界的年度盛會–第61屆金馬獎頒獎典禮，收視率勢必面臨競爭。有許多人擔心金馬獎的收視恐不及因為疫情關係、距離上一屆已經5年的12強大賽，由於棒球在台灣堪稱「國球」，本屆金馬入圍大片不乏台灣尚未正式上映的中國、香港等地影片，民眾的投入之情可能不比12強賽。不過金馬主辦單位邀得日本天王阿部寬、奧斯卡最出男配角關繼威、以及還在服役因而暫停公開演出的男神許光漢等，對於影迷來說吸引力不小，收視也許還有得拚。上一次的12強大賽，從2019年11月2日進行到2019年11月17日，金馬獎頒獎典禮則在近一週之後的23日，沒有直接對打。當屆12強大賽台灣的收視焦點在於複賽中的中華對南韓之戰，根據MOD提供的數字，播到最後剩4天的總收視人次已突破460萬、創下新高，而中華隊擊敗南韓隊瞬間最高收視率也突破4.43。當屆金馬獎的收視為電視加網路、總收看人口為396萬9183人，收視最高點在導演王童榮獲「終身成就獎」發表感言，收視3.03，兩個數字都比12強略有不及。拿2019年的金馬獎和今年相比，已經有「入圍者重疊度很高」的巧合，當年的重量級來賓為日本名導是枝裕和與男星永瀨正敏，今年重量級來賓不但是也來自日本的阿部寬，而且他之前演出的《夕霧花園》入圍金馬獎也正是在2019年，不過當年他無暇來台，這次終於能在金馬獎登場。除了他之外還有奧斯卡得獎的關繼威，正在當兵卻成功請到假的「國際男神」許光漢等，能否一起拉抬金馬獎收視？不妨拭目以待。12強中日大戰可以透過緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD收看電視轉播，線上收看平台則包括：愛爾達體育1台、Hami Video12強棒球1台。至於金馬獎頒獎典禮，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊可以上官方網站查詢。