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川普再度於美國總統大選勝出，自勝選日以來，雖然美股持續走高，但財信傳媒集團董事長謝金河分享自己的觀察指出，除了重押川普的特斯拉股價大幅上漲外，其他指標科技股如輝達、蘋果等漲幅不大，仔細把道瓊工業指數成分股看一下，才發現全體銀行股表現亮眼，並點名台灣銀行業兩家兆元級金控富邦金、國泰金，「未來發展前景值得關注」。謝金河以「川普讓美國的銀行再偉大」為題撰文表示，川普自11/6勝選迄今，美國的道瓊工業指數大漲到44486.7點，遠超過Nasdaq、費城半導體指數、標普500指數。觀察美國大型科技公司的股價，除了特斯拉因為重押川普，股價大幅上漲外，其他如蘋果、微軟、Google、輝達等漲幅都不大，也令人納悶「到底是哪些公司股價在上漲？」。謝金河表示，仔細看道瓊工業指數成分股，才發現全體銀行股表現驚人，川普當選首日，包含富國銀行、高盛集團漲幅超過13%，整體銀行業持續上漲迄今，市值明顯拉升，推測與「川普勝選後可能解除金融管制」有關。謝金河表示，2008年金融海嘯，使得美國銀行業受到空前重創，花旗、美林、美國銀行、富國銀行等都受到撞擊，股價慘跌。其中，花旗銀行股價最慘跌到0.97美元，如今卻是70.2美元。美國銀行從瀕臨破產危機中跌到2.53美元，如今漲到46.84美元。富國銀行最慘僅7.8美元，如今74.24美元，高盛最慘時期47.1美元，如今607美元，「幾乎都是10倍速漲幅」。同時，謝金河也一一點名市值上漲的金融股，包含Visa市值達6087億美元，萬事達卡（MA）市值達到4790.7億美元。摩根大通股價達到248美元、市值6906億美元。銀行股在川普大勝後奔騰，美國金融機構市值除了花旗銀行外，都站上2000億美元，高盛集團漲到607美元，美國運通從130.65美元漲到295.83美元，「這是史上罕見的高價」，也可以看出川普新時代，美國銀行的新期待。謝金河認為，台灣銀行業調整很久，並點名富邦金、國泰金已經成為「兆元級金控」，未來發展前景值得關注。