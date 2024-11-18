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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延長羈押至明年1月，民眾黨今（18）日召開中央委員會，處理柯文哲延長請假黨主席案，並獲全體14位中央委員一致同意通過；會中同時也決議繼續由黨中央應變小組代行主席職權。而今天會後記者會，C位並非立院黨團總召黃國昌，而是中央委員林富男，他並罕見負責主導記者會，要大家起立高喊團結！民眾黨今天召開中央委員會議，會中通過兩項提案，包括黨主席柯文哲延長請假至明年2月28日、以及繼續由黨中央應變小組代行主席職務，兩案皆獲全體14位中央委員一致同意通過。會後記者會出席者則大陣仗，由民眾黨新竹市議員李國璋、立委陳昭姿、立院黨團總召黃國昌、中央委員林富男、黨秘書長周榆修、中評委李偉華及黨團副總召吳春城7人一字排開，而C位則是創黨元老林富男擔綱。林富男也罕見的負責主持記者會，他強調，並定調「我們的團結堅若磐石」。針對媒體提問，日前黃國昌稱是否延長請假，會尊重柯文哲的意願，柯文哲的意願是什麼？林富男則回應，現在柯文哲是被政治迫害被羈押，並且禁見、而且還禁止通訊，「當然我們沒有辦法取得他的看法」。不過，林富男強調，民眾黨最高的權力機構是中央委員會，今天會中所做決議，會委請律師轉給柯文哲主席，「本黨上下全體黨員同志跟小草們，都在等待柯文哲趕快歸來，繼續領導台灣民眾黨。」由於外界對民眾黨代理主席及改選黨代表等權利傾軋多有揣測，林富男也強調，民眾黨沒有代理主席的問題，「現在由我們三位共同召集人（黃國昌、林富男、李偉華）在代行職務，我們也不會有多頭馬車。」語畢，他還左右轉頭詢問黃國昌、李偉華：「我們從來沒有意見相左過，有嗎？有嗎？」兩人紛紛微笑說沒有。林富男最後也緊握黃國昌的手，請大家起立「團結一下」，展現給外界看。據中評委李偉華說法，民眾黨黨章僅規定「主席因請辭或因故不能行使職權時」，才由中央委員互推代理黨主席，而推出代理黨主席以後6個月內完成主席補選。而柯文哲現在是請假狀態，李偉華強調，黨章並沒有針對黨主席的請假期限做出限制。