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▲新光三越台北信義新天地以「耶誕精靈之森」為主題，點亮高達20米的奶油白聖誕樹，並且首次設計「會動的耶誕樹」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲林口二館東口，全台首座8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」。（圖／官方提供）

▲MITSUI OUTLET PARK 林口一館，熊抱哥、抱抱龍及毛怪蘇利文造景。（圖／官方提供）

▲毛怪蘇利文造型氣偶以溫暖厚實身影現身台中港店。（圖／官方提供）

▲聖誕主樹有腦筋急轉彎萌翻天的角色造景們，正在邀請您踏上一段精彩之旅，迎接希望無限的未來。（圖／官方提供）

▲台南店腦筋急轉彎主控台，一秒走入電影場景。（圖／官方提供）

▲今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗。（圖／取自「統一時代百貨」粉專）

▲統一時代百貨台北店維持浪漫傳統，走上二樓廣場前有一整片浪漫銀河廊道。（圖／統一時代百貨提供）

▲統一時代百貨台北店二樓的夢廣場，圍繞大笨鐘的飛行掃帚。（圖／統一時代百貨提供）

每年最令人期待的聖誕節又要來了！各大百貨各顯奇招，打造出吸睛又華麗的聖誕樹，《NOWnews》盤點今年不可錯過的聖誕樹，包括具有代表性的新光三越信義新天地「全台唯一會動」的聖誕樹，還有1300場絕美飄雪秀；還有MITSUI OUTLET PARK 北中南3據點，推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，集結迪士尼皮克斯經典角色，逛新開幕的林口三井二期商場，也別忘記留下美照；統一時代百貨今年以「倫敦」為聖誕主題城市，已正式點亮13米高超浪漫「Purple wish聖誕樹」。今（2024）年新光三越台北信義新天地以「耶誕精靈之森」為主題，點亮高達20米的奶油白聖誕樹，並且首次設計「會動的耶誕樹」，底部以北歐冰島的耶誕精靈傳說，結合音樂、燈光和雪景，讓樹下的精靈「動起來」，打造如大型音樂盒般的動態演出，宛如置身夢幻的北歐仙境。且2024年超越去年，有1300場雪量翻倍的耶誕主樹聲光秀，每15分鐘施展一次魔法，展現北歐雪國的浪漫氛圍！每日16:00-22:30之間將有不同氛圍的大小秀展演，每整點、半點之間為時長3分鐘的大秀，每15分、45分為時長約2分鐘的小秀。每日16:00為第一場初雪與燈光秀，每天將有13位耶誕精靈將擺動身體施展1300次魔法，讓耶誕樹動起來。MITSUI OUTLET PARK 北中南三據點推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，本次集結迪士尼皮克斯經典電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》中，眾多風靡全球的角色設計一次登場！現場還有充滿聖誕氛圍的繽紛光影和燈飾點綴，以及皮克斯限定快閃店進駐。：有6米高的「三眼怪」大型氣偶可愛現身，以及全台首座8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」；還有熊抱哥、抱抱龍及毛怪蘇利文造景一次滿足經典角色大合照。：有3米高「毛怪蘇利文」大型氣偶、5米高「暖心相遇」聖誕樹陪你過聖誕；雪花秀12月7日起至12月29日每週六日，13:00至19:00每15分鐘一回，12月25日2025年1月1日加場飄雪。10米高「甜夢之樹」聖誕樹，以及怪獸電力公司主題驚喜集點活動。(12月6日至2025年1月5日，每周五六日17:00~21:00逢整點一回，12月24日、12月25日、2025年1月1日加場飄雪。2024「愛‧Sharing」聖誕系列活動即將展開，今年以「倫敦」為聖誕主題城市，點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新。除精彩的聖誕主樹外，更有許多值得期待的主題裝置，體現倫敦的人文氣息。統一時代百貨台北店維持浪漫傳統，推薦情侶們在二樓的夢廣場探索倫敦奇幻冒險市場、360度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺，沿著階梯走上四樓，還能看到12星座星空，代表英國霸氣的雄獅、披頭四錄音室等，每個場景都是共度聖誕的浪漫最佳選擇！