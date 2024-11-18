世界12強棒球賽預賽B組賽事在台灣舉行，中華隊在外界普遍不看好逆境下成功突圍，將前進東京進行超級循環賽，對此有棒球粉專「野球革命Rebas」自製「道歉大會師」網站，吸引近400人上網填寫道歉表，道歉次數前三分別是中華隊、總教練曾豪駒與中繼投手江國豪，球迷求原諒「以為台灣只有啦啦隊強」。
中華隊昨日擊敗澳洲隊，加上日本隊驚險撂倒古巴隊，也讓B組確定由日本隊與中華隊一同晉級四強，將赴東京進行超級循環賽，而中華隊此次好表現也寫下12強賽史上最佳成績。
中華隊在外界普遍不看好情況下成功突圍，為此野球革命Rebas自製「道歉大會師」網站，吸引近400人上網填寫道歉表，道歉次數前三分別是中華隊、總教練曾豪駒與中繼投手江國豪，球迷求原諒「以為台灣只有啦啦隊強」、「我被媒體帶風向了」、「我以為中華隊只有小孩強」。
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中華隊在外界普遍不看好情況下成功突圍，為此野球革命Rebas自製「道歉大會師」網站，吸引近400人上網填寫道歉表，道歉次數前三分別是中華隊、總教練曾豪駒與中繼投手江國豪，球迷求原諒「以為台灣只有啦啦隊強」、「我被媒體帶風向了」、「我以為中華隊只有小孩強」。
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