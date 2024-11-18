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國民黨立委翁曉玲日前提案修法，擬將《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》中，規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，引發各界議論。對此，翁曉玲今（18）日退讓了，因擔心提案變成「抗中保台保衛戰」，決定暫緩修法。翁曉玲日前提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》9之3條、第91條，也就是俗稱「吳斯懷條款」，將規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，慘遭輿論猛攻，就連黨內立委都不挺。翁曉玲今天接受網路節目「中午來開匯」訪問時先是痛批，民進黨是「孬種」，對共軍威脅沒有任何反制措施，不敢斷絕經貿往來、撤回所有台商，只敢炮口對內。「違反國家尊嚴是高度抽象法律概念，難道退將在天安門看到升五星旗，是要立刻蹲下還是摀住耳朵？」翁曉玲痛批，在民進黨執政之後，大幅修改《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，立下許多兩岸交流的嚴格規定，例如限制退將赴中必須報准、不可有妨害國家尊嚴行為，而且民進黨立委現在又提案修法，降低到校級退役人員。翁曉玲認為，人民的言論思想行為自由，須受到保障，而退將行為是否真的代表喪失對中華民國認同？如果只是單純行為的示意，就不可相提並論。翁曉玲強調，洩漏國家機密一定要嚴懲，但是現在陸委會和國防部，有宣告對岸是敵對地區嗎？兩岸問題處理得不好，致使兩岸針鋒相對，就是執政黨的問題，「民進黨無法對中共怎樣，只好炮火向內，動不動扣人紅帽子、指控誰是匪諜、誰誰誰對中華民國不效忠，完全方向錯誤」。翁曉玲最後也說，為了不讓媒體亂帶風向，將反對她的提案演變成「抗中保台保衛戰」，「在這節骨眼上，我會先暫緩，我在立法院還有3年的時間推動我的法案。」