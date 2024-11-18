秉持職人精神，悉心精選中/高海拔的高山青茶專賣店「青山PeakTea青茶專業製作」在今年九月、十月陸續在車水馬龍的東區、觀光勝地通化夜市個別插旗兩家分店：忠孝復興店（台北市大安區大安路一段21號）及大安通化店（台北市大安區通化街7號），預計於年底前將在中山區、板橋繼續開幕兩家門市。致力於讓世界各地的饕客，來到青山一同透過味覺閱歷時間在土地與茶葉之間留下的美好韻味。
細節成就完美 配料新突破！
青山除了主打高山青茶，配料的構思上也不馬虎，加入更多創新的元素！除了首創帶有穀物、焦糖香的蕎麥珍珠之外，將台灣市場傳統甜點「菜燕」帶入手搖領域，讓青山的配料類走出不同定位的配料新選擇！
推薦必喝這三杯！跟著點不踩雷！
青山「菜單推薦2024」TOP3蕎麥奶蓋玄米茶
蕎麥奶蓋選用法國Elle&Vire鮮奶油與研磨成細致帶焙香的蕎麥粉調和，炒焙穀香Mix醇厚奶香。基底茶為「桂花玄米茶」天然乾燥桂花結合玄米製程，清新迷人的香氣，為口感增添溫暖且豐富的層次感，售價大杯65元。
青山「菜單推薦2024」TOP2菜燕奶茶
創新的配料概念，將古早味市場甜點「菜燕」融入手搖飲領域，帶有焦糖蜜香、茶韻紮實的山峰奶茶為基底。菜燕清甜的冬瓜香氣，以及獨特的微脆嚼感，湧出淡淡的甜蜜，在口中綻放輕盈風韻，售價大杯60元。
青山「菜單推薦2024」TOP1冬青
『銷售破萬杯！青茶冠軍』青山必點的就是這杯網友們推爆的TOP1台灣茶「冬青」！茶葉來自稀珍的1300-1600m高海拔茶園，帶有台茶12號的淡雅奶香特性、及青草香氣，久泡不澀的特性一入口便可品嚐得到高山的冷冽與優雅，是來自大地的逸品值得細細品味，售價大杯60元。
11/18～12/1連14天優惠開跑
優惠活動第一檔，日期訂於11/18～11/24，消費者指定以下三款飲品：冬青、菜燕奶茶、蕎麥奶蓋玄米茶，任搭第二杯半價。 限大杯，每人限購兩杯，此優惠活動限來店購買，線上預訂、外送不適用。
優惠活動第二檔，日期訂於11/18～11/24，請在LINE搜尋@225kznan，歡迎加入青山官方𝐋𝐈𝐍𝐄@好友，可在11/18～11/24領5元折價券一張，折抵期間訂於11/25～12/1，以下指定三款飲品：冬青、菜燕奶茶、蕎麥奶蓋玄米茶，可三擇一折抵5元，不限中、大杯。
首次加入青山官方𝐋𝐈𝐍𝐄@好友，同步再領指定飲品兌換券一張，可選冬青中杯或菜燕春青大杯，限量發贈，發完為止。任一優惠活動、折價券皆不可混用，僅限單獨使用。
青山茶飲也在新北板橋和新北新莊、台北南西設有籌備門市，台北南西店的店址是台北市中山區中山北路一段140巷13號，歡迎民眾指教。想了解更多關於青山茶飲的優惠訊息，請進入官網掌握最新資訊。
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