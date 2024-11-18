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民眾黨今（18）日召開中央委員會議，拍板柯文哲延長請假到明年2月底。針對黨內傳出權力傾軋情事，牽扯立院黨團總召黃國昌，創黨元老、中央委員林富男今罕見展現大動作，在記者會中緊緊牽著黃國昌的手說：「黃國昌是本黨的寶，我們都非常肯定他，至於外界要怎麼說他、說他要什麼職務，那是外界說法。」黃國昌今天在記者會中雖然不是C位，但深獲創黨元老林富男肯定。針對黃國昌近期屢遭捲入代理黨主席等議題，林富男則強調，中央委員會議今天已經定調由緊急應變小組代行黨主席職務，「呼籲不是黨內同仁、這些外界經常胡亂放話、胡說八道的人，不要對本黨見縫插針！我們的團結堅若磐石。」黃國昌在記者會中也應林富男要求說話，他特別強調，中央委員全體一致通過柯主席延長請假3個月，「如同富男委員剛剛說明跟報告，外界所有見縫插針的事情，請適可而止。」他並正式呼籲賴清德政府，早日釋放柯文哲。