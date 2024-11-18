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▲柯震東（左一）國中時期青澀的模樣。（圖／柯震東IG）

▲柯震東（右一）幼年時期模樣，左起為哥哥柯家洋、老友王大陸。（圖／柯震東IG）

▲▼柯震東沒有大明星架子，堪稱是在社群平台和粉絲互動最頻繁的一線男演員，有「脆之里長」、「脆王」封號。（圖／柯震東臉書）

33歲柯震東戲齡13年，國片《那些年，我們一起追的女孩》讓他出道即攀上事業巔峰，後來交出《再見瓦城》、《月老》等代表作，共提名2次金馬獎男主角，一次新導演，拿過一座新演員獎，上個月再以《不夠善良的我們》奪下金鐘獎男配角。柯震東日前分享國中時期的照片，小平頭樣貌可說和今日男神封號沾不上邊，符合「普信男」定義。柯震東在IG限時動態上傳一張就讀復興中學的舊照，只見他頂著三分平頭，戴半框近視眼鏡，穿條紋運動服，與同儕手上都拿著餐盒，看似參加學校某活動，推估柯震東當時年僅14、15歲左右，五官還算深邃的他，笑到眼睛瞇成一條線，比出剪刀手POSE，渾身散發大直男氣息。「成功變成國中的樣子」，柯震東在照片上註記。位於台北市大安區敦化南路精華地段的私立復興實驗高級中學，目前設有高中部、國中部、小學部、幼兒園，畢業於復興中學的名人不少，演藝圈除了柯震東，還有同班同學、演員王大陸、「微風男神」DJ孫麥傑，國民黨榮譽主席連戰老婆連方瑀、聯華電子榮譽董事長曹興誠、資深主播方念華等人也都是傑出校友。其實，柯震東曾經多次分享以前的樣貌，過去曝光約莫20年前的家庭相片，可見他的臉蛋、身材圓潤，也是一樣笑眼瞇瞇，胖呼呼的模樣與今日相差甚遠，連一旁的王大陸也一併出賣，兩人均驗證男大十八變這句話。