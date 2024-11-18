台中市民政局舉辦最終回單身聯誼場次「瀲瀲康橋-誰帶走了那片雲彩」，17日在風光宜人的興大康橋登場，52名單身男女參加，2人一組體驗雙人輕艇暢遊康橋河域，在浪漫氛圍簇擁下，成功促成24對男女互表心意，配對率達9成2。民政局長吳世瑋表示，台中市今年共規劃25場次單身聯誼活動，吸引1219人參加，成功配對439對，全年度平均配對率逾7成2。
吳局長指出，考量現代人生活繁忙，無暇拓展交友圈，市府每年精心策劃豐富多樣的單身聯誼活動，努力牽線讓大家邂逅美好愛情，且自然不尷尬的交友環境，也廣受民眾熱烈迴響。今年度25場次單身聯誼，更創新推出射箭、飛輪運動、理財規劃、一日劇組及卡丁車競速等體驗，吸引1,219人參加，成績亮眼，明年度市府仍將規劃更多主題式聯誼活動，期盼促成更多良緣。
民政局表示，興大康橋水岸是連貫大里及南區居民的休閒動線，兩岸採自然工法施設綠堤、草地，中間河道為輕艇練習水域之一，常吸引民眾駐足拍照、野餐，日夜展現不同風情。市長盧秀燕上任後，積極推動水上運動，近年更在旱溪排水水利園區打造台中首座「康橋水域訓練中心」及「艇庫管理中心」，設立複合式艇庫、輕艇訓練碼頭等相關設施，將康橋水域提升成訓練遊憩的運動休閒園區。
民政局提到，此次聯誼活動特別帶領參加者至康橋河域體驗雙人輕艇，水上輕艇必須兩人合作，運用手臂力道和平衡感控制船身，參加者要互相信任、培養默契，體驗過程中，不少參加者剛開始應配合不佳而頻頻打轉，畫面顯得緊張又逗趣，並在找到適切的節奏後，度過浪漫的週末水上時光。此外，活動並安排DIY小船手作及漫步中興大學，讓參加者在趣味體驗中增進互動，留下難忘的美好回憶。
民政局進一步表示，錯過今年度活動場次的民眾也不必失望，可持續關注民政局官網( https://www.civil.taichung.gov.tw/ )及臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/civilQ/?locale=zh_TW )，留意明年度報名資訊，把握機會踴躍報名。
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民政局表示，興大康橋水岸是連貫大里及南區居民的休閒動線，兩岸採自然工法施設綠堤、草地，中間河道為輕艇練習水域之一，常吸引民眾駐足拍照、野餐，日夜展現不同風情。市長盧秀燕上任後，積極推動水上運動，近年更在旱溪排水水利園區打造台中首座「康橋水域訓練中心」及「艇庫管理中心」，設立複合式艇庫、輕艇訓練碼頭等相關設施，將康橋水域提升成訓練遊憩的運動休閒園區。
民政局提到，此次聯誼活動特別帶領參加者至康橋河域體驗雙人輕艇，水上輕艇必須兩人合作，運用手臂力道和平衡感控制船身，參加者要互相信任、培養默契，體驗過程中，不少參加者剛開始應配合不佳而頻頻打轉，畫面顯得緊張又逗趣，並在找到適切的節奏後，度過浪漫的週末水上時光。此外，活動並安排DIY小船手作及漫步中興大學，讓參加者在趣味體驗中增進互動，留下難忘的美好回憶。
民政局進一步表示，錯過今年度活動場次的民眾也不必失望，可持續關注民政局官網( https://www.civil.taichung.gov.tw/ )及臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/civilQ/?locale=zh_TW )，留意明年度報名資訊，把握機會踴躍報名。