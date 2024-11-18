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▲中華電信表示昨(17)日中華隊與澳洲隊的關鍵晉級之役所有流量指標皆創本屆最高，同時成為年度棒球賽事最高的一場。（圖／官方提供）

▲世界12強棒球賽11月21日進入超級循環賽階段，但中華電信Hami Video不提供免費觀看，有加油包方案可付費觀看。（圖／手機截圖）

2024世界12強棒球賽台灣隊首戰先是以6:3擊敗強敵韓國，接著用以2:1擊敗多明尼加，雖然第三戰以1:3不敵日本，但在昨（17）日面對澳洲隊11:3大勝，已確定提前晉級四強，成功前往東京參加超級循環賽。Hami Video在B組預賽開放14場免費觀看，讓Hami Video衝上App Store及Google Play免費下載冠軍，但經《NOWnews》詢問，中華電信表示目前東京賽事「沒有免費觀看」計畫。先別失望，記者另外詢問台北市、新北市體育局，相關人員回應世界12強棒球賽11月21日將進入超級循環賽階段，中華隊昨以11:3大勝澳洲後確定提前晉級四強，將前往日本東京角逐本屆金盃。中華電信表示昨(17)日與澳洲隊的關鍵晉級之役所有流量指標皆創本屆最高，平均收視率超越MLB世界大賽及中職台灣大賽，成為年度棒球賽事最高的一場。Hami Video衝上App Store娛樂類及Google Play影音播放類免費熱門下載第一名，付費訂閱數更較去年同期成長7.5倍，其他包括全站流量、專區點擊次數、多視角停留時間皆創新高。中華隊11月21日超級循環賽首戰將在東京巨蛋強碰A組第一委內瑞拉，本屆超級循環賽不計入預賽戰績，中華隊此階段只要取得前兩名即可進入金牌戰。但超級循環賽的賽事，Hami Video將不提供免費觀看，但有「12強棒球加油包」120天方案399元，如果使用雙11優惠方案365天為1111元還能再抽Hami Point 666點，中華電信5G客戶申辦年約方案還可享有每月79元優惠。為幫助球迷掌握賽況，MOD、Hami Video開闢「12強棒球專區」，除可完整觀賞賽事，還能觀看熱點回看、VOD、賽程戰績、聊天室等功能。同時為了慶祝中華隊前進超級循環賽，即日起至11月24日訂閱Hami Video單次付費影片，限時加碼送一張單片抵用券。