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▲女球迷被全壘打擊中右胸。（圖／愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube）

▲澳洲隊柏金斯擊出全壘打，沒想到球直接砸向觀眾席。（圖／愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube）

中華隊球迷看球遭「全壘打」擊中送醫！世界12強棒球錦標賽昨（17）日在台北大巨蛋展開「台澳大戰」，不過卻發生插曲，一名澳洲隊打者柏金斯擊出全壘打，不慎讓球擊中一名中華隊女球迷的右胸，事後該球迷的老公緊急帶往醫院，所幸傷勢並無大礙，而他也開玩笑表示：「能找澳洲負責嗎？」據悉，昨晚在台澳雙方來到7局下半，澳洲隊派出柏金斯擔任打擊手，柏金斯在左外野方向祭出陽春全壘打，沒想到該球直接砸向觀眾席，擊中一名中華隊女球迷的右胸口，讓一旁的老公嚇壞，帶著老婆緊急送醫。事後該名球迷的老公也在Threads上還原當下情形，更附上電腦斷層檢查單和愛妻的照片：「帶太太看個棒球也能去急診，能找澳洲負責嗎？哈哈！還好人沒事，中華隊也贏啦！巿府也很有心還送雞精到急診室。」不少粉絲也紛紛在底下留言，直呼當下看到轉播實在太驚悚：「在旁邊看嚇死，工作人員還跟撿到球的人要球，沒事就好」、「人太多真的閃不掉，還是鼓勵大家戴手套」、「在電視上看到都覺得痛」、「這張檢查單可以裱框紀念了」、「離開時剛好看到你太太坐輪椅在櫃檯旁邊，人看起來很冷靜。」據悉，昨晚擊出陽春全壘打的柏金斯，今年年僅30歲，隸屬澳洲隊，目前效力於澳大利亞棒球聯盟坎培拉騎兵隊，在這次12強的表現也十分亮眼，對上多明尼加幾乎全靠他完封，以單場3支2，且包辦4分打點的超狂打擊火力，以5：0的好成績戰勝多明尼加，可說是澳洲隊的重砲選手之一。