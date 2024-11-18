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▲今（18）日出席米品牌代言活動，徐乃麟提及副業也坦言撐了3年還是收攤。（圖／記者李政龍拍攝）

徐乃麟2021年以「輸不起」為品牌名進軍拌麵市場，當時只賣1年就回本，今（18）日出席米品牌代言活動，提及副業也坦言撐了3年還是收攤，接下來將會創立新品牌「米Chi麟」，「疫情過後拌麵市場萎縮嚴重，我們疫情結束就沒做了。」倒是老婆麵包店的「酥的起」千層酥賣得不錯，員工至少都能拿到一個月年終獎金。徐乃麟透露，老婆不在家時，他會簡單處理三餐，煮即食品或吃路邊攤，提及拌麵副業，也坦言已經停賣，「因為疫情後拌麵市場變化很大，因為拌麵還是要煮，還是很麻煩，以前疫情大家不出門會想嘗試新產品，拌麵要煮6、7分鐘，疫情過後拌麵市場萎縮嚴重，A-Lin、蕭敬騰都出了一大堆，全都沒做了，我們疫情結束就沒做了。」2021年「輸不起」拌麵開賣時，一個月內就火速銷售一空，但後來疫情結束，市場環境改變，且競爭品牌多，徐乃麟最後乾脆停賣，他表示，明年將做新品牌「米Chi麟」，笑說會投資個 1、200萬試試水溫，徐乃麟也提到，目前他手上有3個代言，代言費高達7位數。