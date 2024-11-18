中國湖北一名黃姓幼師以一首洗腦童謠〈小小花園〉在抖音上爆紅，魔性的歌詞也讓她被網友稱為「挖呀挖老師」，擁有清純甜美外表的她即使已在去年結婚，依然是抖音上的流量網紅。近日，一段她在KTV翻唱陳奕迅、王菲經典歌曲〈因為愛情〉的影片在網路上瘋傳，除了清澈動人的嗓音外，影片中還意外公開了疑似與老公的甜蜜婚紗照和相戀點滴，閃瞎大批粉絲不說也再次引起熱議
日前，IG上有一名自稱「挖呀挖老師」本人的帳號，獨家公開一段她在KTV唱歌的影片，畫面中的挖呀挖老師梳起招牌丸子頭，手拿麥克風深情演唱陳奕迅和王菲的經典情歌〈因為愛情〉中王菲演唱的部分。令人意外的是，歌曲唱到一半時影片下方竟突然變成了她與老公的婚紗、出遊照。
與老公的超甜點滴閃瞎粉絲 但帳號真實性卻有待考證
挖呀挖老師去年正式升格當媽，雖然老公幾乎未曾在社交平台中公開露面，但從她在抖音上分享中的內容可見，新婚的小倆口感情似乎相當恩愛穩定。在挖呀挖老師日前曝光的唱歌影片中，也首次公開了與老公的交往點滴，畫面中有兩人婚禮、婚紗照的幕後花絮、一起出遊的回憶點滴，親吻、擁抱彼此的超閃模樣直接給粉絲餵上一大波「狗糧」。
不過值得令人留意的是，分享該片段的帳號雖然與挖呀挖老師的抖音帳號同名，唱歌影片也是獨家公開，但挖呀挖老師本人卻在抖音的自我介紹中有特別註明，自己沒有任何海外社交平台，並呼籲大家不要被騙，因此該IG帳號是否為本人仍然有待查證
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與老公的超甜點滴閃瞎粉絲 但帳號真實性卻有待考證
挖呀挖老師去年正式升格當媽，雖然老公幾乎未曾在社交平台中公開露面，但從她在抖音上分享中的內容可見，新婚的小倆口感情似乎相當恩愛穩定。在挖呀挖老師日前曝光的唱歌影片中，也首次公開了與老公的交往點滴，畫面中有兩人婚禮、婚紗照的幕後花絮、一起出遊的回憶點滴，親吻、擁抱彼此的超閃模樣直接給粉絲餵上一大波「狗糧」。
不過值得令人留意的是，分享該片段的帳號雖然與挖呀挖老師的抖音帳號同名，唱歌影片也是獨家公開，但挖呀挖老師本人卻在抖音的自我介紹中有特別註明，自己沒有任何海外社交平台，並呼籲大家不要被騙，因此該IG帳號是否為本人仍然有待查證