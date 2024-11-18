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▲挖呀挖老師在KTV中深情演唱陳奕迅和王菲的經典情歌〈因為愛情〉。（圖／_gua_hua IG）

▲影片中疑似挖呀挖老師本人也首次公開了與老公的交往點滴，畫面中有兩人婚禮、婚紗照的幕後花絮、一起出遊的回憶點滴。（圖／_gua_hua IG）

▲挖呀挖老師在抖音的自我介紹中卻有特別註明自己沒有任何海外社交平台，因此該IG帳號是否為本人仍然有待查證。（圖／教音樂的花開富貴 抖音）

中國湖北一名黃姓幼師以一首洗腦童謠〈小小花園〉在抖音上爆紅，魔性的歌詞也讓她被網友稱為「挖呀挖老師」，擁有清純甜美外表的她即使已在去年結婚，依然是抖音上的流量網紅。近日，一段她在KTV翻唱陳奕迅、王菲經典歌曲〈因為愛情〉的影片在網路上瘋傳，除了清澈動人的嗓音外，影片中還意外公開了疑似與老公的甜蜜婚紗照和相戀點滴，閃瞎大批粉絲不說也再次引起熱議日前，IG上有一名自稱「挖呀挖老師」本人的帳號，獨家公開一段她在KTV唱歌的影片，畫面中的挖呀挖老師梳起招牌丸子頭，手拿麥克風深情演唱陳奕迅和王菲的經典情歌〈因為愛情〉中王菲演唱的部分。令人意外的是，歌曲唱到一半時影片下方竟突然變成了她與老公的婚紗、出遊照。挖呀挖老師去年正式升格當媽，雖然老公幾乎未曾在社交平台中公開露面，但從她在抖音上分享中的內容可見，新婚的小倆口感情似乎相當恩愛穩定。在挖呀挖老師日前曝光的唱歌影片中，也首次公開了與老公的交往點滴，畫面中有兩人婚禮、婚紗照的幕後花絮、一起出遊的回憶點滴，親吻、擁抱彼此的超閃模樣直接給粉絲餵上一大波「狗糧」。不過值得令人留意的是，分享該片段的帳號雖然與挖呀挖老師的抖音帳號同名，唱歌影片也是獨家公開，但挖呀挖老師本人卻在抖音的自我介紹中有特別註明，自己沒有任何海外社交平台，並呼籲大家不要被騙，因此該IG帳號是否為本人仍然有待查證