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台灣民意基金會今（18）日針對國會改革相關修法被判定違憲進行民調。調查結果顯示，有逾4成民眾不接受，僅3成多的民眾接受釋憲案的判決結果。對此，前民進黨立委林濁水嘆，雖早在意料中，仍然很震撼，很悲哀。台灣民意基金會進行民調問到，「司法院憲法法庭10月25日，針對國會改革立法釋憲做出判決部分違憲，但實際上絕大多數國會改革主張都被宣告違憲。請問您接不接受大法官這樣的判決？」結果顯示，12.6%非常接受，18.5%還算接受，23%不太接受，20%一點也不接受，13.4%沒意見，12.5%不知道、拒答。對此，林濁水解讀，民進黨說國會改革修法是國會擴權違憲，現在民意出來了，豈不是民眾支持國會擴權的比反對擴權的多，認為大法官才違憲的比不違憲的多，雖早在意料中，仍然很震撼，很悲哀。訪問期間是2024年11月11到13日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1017人，市話712人，手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。