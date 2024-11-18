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▲郭俊麟的各種表情被網友做成表情包。（圖／愛爾達體育、Hami Video）

▲郭俊麟一系列的表情全被鏡頭捕捉。（圖／愛爾達體育、Hami Video）

中華隊郭俊麟可愛到被做成一系列表情包！世界12強棒球錦標賽如火如荼進行中，其中隸屬中華隊、目前效力於統一獅的投手郭俊麟，在這次比賽中被視為是「可愛擔當」，原因是他在球場上的各種表情實在太有哏，還被網友做成一系列的表情包。12強賽開打至今，B組預賽終於要在今（18）日晚間畫下句點，目前中華隊戰績4戰3勝，位居2024世界12強棒球賽B組第二名，已經確定拿到東京複賽的門票，而網路上對中華隊的討論也越發熱烈，其中背號75號的投手郭俊麟，在球場上的各種表情都被網友截圖，做成一系列表情包，更直呼：「根本是球隊的可愛擔當！」只見郭俊麟不僅有垂頭喪氣、歡呼吶喊、鬼臉搞怪，還有各式各樣的經典表情，沒想到這些畫面全被鏡頭一一捕捉，就連不在現場的觀眾都紛紛截圖，直呼：「喜歡你真的超幸福」、「真的覺得很可愛」、「先不要這麼可愛拜託」、「表情最豐富的一位。」事實上，郭俊麟這次出戰世界賽，被運動心理老師問到為什麼來打國家隊時，郭俊麟曾開玩笑回應：「來洗白的。」這句話雖然是玩笑話，但或許也是郭俊麟的真心話，過去他曾經是國家隊期待的王牌投手，曾經一夫當關，不過也陷入低潮許久，今年球季前他尋求運科機構協助，找回過往球速，也在12強賽的重要戰役中投出感動一戰，以球速超過145公里、轉速超過2500轉、滑球135公里搭配變速球，讓澳洲打者沒辦法去串連攻勢，也讓全場球迷喊著他的名字聲中退場。