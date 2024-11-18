我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第二季由楊貴媚（左起）擔任節目總製作人，與超大咖影后閨蜜鍾欣凌與嚴藝文。

▲張軒睿（右）身為首集嘉賓身負重任，要秘密為嚴藝文（左）慶生。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

實境節目《老少女奇遇記》於昨（17）日首播，第二季由楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，與超大咖影后閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。首集嘉賓是在戲劇《我的男孩》中演出嚴藝文兒子的小鮮肉張軒睿，儘管他有懼高症，卻還是安排高空滑索的活動與姐姐們一同挑戰，原本最老神在在的鍾欣凌上場時卻怕到哭，讓嚴藝文忍不住笑虧：「鍾欣凌當時太像一條黑鮪魚滾過來，但之後看到媚姐因為擔心鍾欣凌臉變很嚴肅，所以只好收一點，結果過去看到她的臉我又忍不住。」《老少女奇遇記2》第一站在高知，尋找住在日本的台灣人辣椒姐—洪大姐，洪大姐在日本一待就是31年，即便12年前丈夫走了，她還是繼續留在日本，經營她那小巧但溫暖的店面，由於她的日本朋友們很喜歡吃她做的台灣料理，她也希望讓日本鄰居朋友們能夠每天都品嚐到台灣美食，所以每天堅持營業開店沒有休息，因此沒有時間好好在日本旅遊過，3位姐姐們因此帶著洪大姐展開了這趟又哭又笑的日本之旅。張軒睿身為首集嘉賓身負重任，要秘密為嚴藝文慶生，並自己一個人拿著gopro錄製，對此，張軒睿表示非常緊張，他很害怕自己錯過火車、上錯站，而且當時要上車之前，他還差點跟姐姐們擦身而過，幸好跟製作單位裡應外合，危急時刻才化險為夷，嚴藝文在首播後的直播也特別提到：「我對這份『生日大禮』非常滿意！」一行人在張軒睿的安排下挑戰高空滑索，上車之前，鍾欣凌還很淡定安慰其他3人，結果真正要挑戰時，她卻是4人之中最害怕的，鍾欣凌在直播時回憶：「那個高度真的很恐怖，但幸好那時候有去玩不然真的會後悔。」嚴藝文也在一旁無情大笑：「鍾欣凌當時太像一條黑鮪魚滾過來，看到媚姐因為擔心鍾欣凌臉變很嚴肅，我所以只好收斂一點，結果過去看到她的臉又忍不住。」讓鍾欣凌無奈表示：「嚴藝文的笑真的很有感染力，都可以出笑聲罐頭了。」