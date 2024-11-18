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▲愛莉莎莎到印度最大電信公司辦sim卡，卻被要求填一堆個人資料，讓她超氣說「到底關他們X事」。（圖／愛莉莎莎 IG）

▲愛莉莎莎發現印度空氣中瀰漫一股燒塑膠的味道，讓她剛下機沒多久就身體不適。（圖／取自愛莉莎莎 IG）

▲▼愛莉莎莎在印度辦sim卡大踩雷，讓她氣喊「這個國家發生什麼事情」。（圖／取自愛莉莎莎 IG）

▲愛莉莎莎事前在網路訂評價高達9.1分的住宿，不料抵達時卻發現飯店超破爛。（圖／取自愛莉莎莎 IG）

網紅愛莉莎莎經常在社群平台上與粉絲互動，近日她前往印度德里旅遊，批評一下飛機發現整個空氣都臭氣熏天，才降落幾小時身體就開始不舒服，不僅如此，事先訂好的9.1分住宿環境也相當破爛，到當地辦sim卡還被電信公司坑了新台幣700元，讓她氣喊：「這個國家到底出了什麼事情？」愛莉莎莎在IG限時動態透露，印度德里的空氣污染很嚴重，一早起床看到外面都是霧霾，整個城市空氣都是臭的，並表示原先以為臭味是來自路邊的垃圾或排泄物，但其實是整個大氣層都瀰漫「污染」的味道。她形容這個氣味像是燃燒一些刺激氣體的味道，才降落幾小時，頭、喉嚨、鼻腔就開始不舒服，眼睛也張不太開。除了空氣不好，愛莉莎莎分享在當地辦sim卡的踩雷事跡，她找到印度最大的電信公司Airtel，卻發現手續超級麻煩，還需要填一大堆個人資料，例如台灣的住址、父母姓名等，讓她忍不住大喊：「到底乾他們X事？」此外，愛莉莎莎還提到，原本辦的方案是每日1.5GB，有效期限到12月12日，但不斷收到升級方案的推銷簡訊，讓她心動不已，決定再花700元台幣升級成84天，每日3GB的方案。成功購買後她發現自己的方案並未立即升級，氣到罵髒話說：「系統竟然自動幫我決定從12月12號（也就是現在的方案過期後）才生效，人都走了生效是有屁用！」更傻眼說買完才講，大呼這個國家到底出了什麼事情。不僅如此，愛莉莎莎在印度的住宿體驗也相當不好，儘管她事先在網路上訂了評價9.1分的飯店，每晚甚至要價新台幣1700元，但實際入住後卻發現環境極為破舊，且在半夜聽見「鐵皮屋超大水聲」驚醒，最後發現是屋頂水塔的水滿出來，讓她相當無言。