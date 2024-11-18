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香港實施《港版國安法》以來最大案件「35+初選案」明（19）日將進行判刑，法院的宣判結果將決定45名民主派人士命運，其中包含香港知名民運人士黃之鋒、戴耀廷及多名前立法會議員等；另一方面，本週三（20）壹傳媒創辦人黎智英也將迎來首次自辯，黎智英遭控違反《港版國安法》，自2020年12月以來遭當局監禁。香港47人案（或稱「35+初選案」）是香港政府以「串謀顛覆國家政權罪」檢控的首案，也是《港版國安法》實施以來最大案件之一。事件源於2020年7月，時任香港大學法律學院副教授戴耀廷策劃民主派初選，試圖在立法會選舉中取得過半席次，藉此向港府施壓，結果被控違反《國安法》中「串謀顛覆國家政權罪」。港府於2021年1月6日進行「大抓捕」，最後逮捕提告47人，其中31人認罪、16名不認罪，最終僅2人無罪釋放、14人於今年5月被判罪名成立，而案中有30多名被告至今持續遭收押獄中，香港法院預定週二（19）對涉案的45名民主派人士進行判刑。檢方指控，初選是「一場精心策劃的顛覆行動」，目的為推動「攬炒」（兩敗俱傷）策略並否決財政預算案，進一步造成香港的憲制危機，逼迫行政長官下台並回應2019年反送中運動的五大訴求，而組織者如戴耀廷等人被視為「首要分子」，可能面臨10年以上至終身監禁的重刑。法庭上，辯護律師們提出了不同的求情理由，其中有部分辯護人認為《國安法》當中所設立的「分級判刑制度」應適用於本案，其中犯行人可被分為「首要分子或罪行重大」、「積極參加者」及「其他參加者」三類，對於首要分子可判10年以上至終身監禁。包含香港眾志前秘書長黃之鋒、香港民主黨前任主席胡志偉等多名被告希望通過認罪換取減刑，其中「反送中」運動發起人之一、港大法律學院前副教授戴耀作為策劃初選的核心人物，如何量刑備受關注。辯護律師在建議將他列為「其他參加者」並以3年為量刑起點，但法官形容「過於大膽」，檢方更反對具體分級，並強調組織者應被列為罪責最重的一級，包含北京當局與香港政府都為此辯護，稱《國安法》的實施恢復了香港社會的安定，還警告外國勢力勿干預香港內政。與此同時，壹傳媒創辦人黎智英的「串謀勾結外國勢力案」也將於本週三（20）迎來黎智英的首次自辯。現年76歲的黎智英與《蘋果日報》等三家公司被控違反《港版國安法》中「串謀勾結外國勢力、危害國家安全、刊印煽動刊物」等三項罪名，面臨相同指控的6名《蘋果日報》前高層此前已經認罪，其中有人轉為檢方證人並提供不利黎智英的證詞。黎智英自2020年底被捕後長期關押，檢方自今年1月開庭審理以來，指控他透過媒體及海外學者等聯絡人向政府施壓、試圖危害國家安全，其中還包含美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）。黎智英對三項罪名均已表示不認罪，本案最高同樣可判無期徒刑。