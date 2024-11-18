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美股經歷上週挫跌後，本週市場聚焦晶片業龍頭輝達（Nvidia）即將於週三公布的財報，3大指數開盤大致持平，受到輝達Blackwell伺服器傳出過熱問題影響，早盤出現小幅度跌幅。至截稿前，道瓊工業平均指數報43425點，下跌19點或0.04%；標普500指數報5874.17點，小漲3.6點或0.06%；納斯達克指數報18717.933點，上漲37.8點或0.20%。焦點個股方面，電動車大廠特斯拉股價飆升7%，受到川普勝選與馬斯克在川普人事任命的重要性影響，明年上任的川普團隊正在考慮鬆綁無人駕駛法規，帶動投資人在相關題材信心。輝達方面，由於本週三輝達即將公布最新財報，但卻傳出配置新一代旗艦AI晶片Blackwell 的伺服器出現過熱問題，這個風險引發限制GPU性能甚至損壞部件的疑慮，輝達股價早盤下跌2.67%，至13.818美元。與此同時，川普任命的財政部長人選也成為市場關注焦點。Principal資產管理公司首席全球策略師沙阿認為，新任財長的政策取向將對減稅、財政赤字和關稅等議題產生重大影響。此外，川普勝選也讓比特幣重回漲勢，一度突破9萬美元大關，金價則因高盛分析師預測其明年底將創新高，上漲超過1%。能源部分，紐約原油期貨上漲至每桶68.11美元，升幅1.78%；倫敦布蘭特原油報72.27美元，漲幅1.69%。這反映出市場對能源需求的信心回升。