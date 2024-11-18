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▲曾豪駒過去因為在就讀專科時太胖，胖到連眼睛都快看不到，於是便有了「龍貓」這個綽號。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.11）

▲曾豪駒從大學畢業起，就在選秀中被La New熊隊選中，後續也順利留隊，打開球壇生涯。（圖／記者葉政勳攝 ）

曾豪駒綽號叫「龍貓」是有原因的！世界12強棒球錦標賽近期話題不斷，中華隊從一開始的不被看好，至今一路挺了過來，順利晉級東京複賽，而綽號「龍貓」的總教練曾豪駒，也從最初的備受質疑，到現在終於被外界肯定。不過有不少粉絲也好奇，為何曾豪駒會有龍貓這個綽號，而網友也出面解答，竟然是因為求學時期太胖才有的稱號。事實上，今年44歲的曾豪駒，過去效力於La New熊隊與Lamigo桃猿隊，現在已經是能獨當一面的樂天桃猿二軍總教練了，至於為何被人暱稱是「龍貓」，網友出面解答，原因是曾豪駒過去在就讀台北體院時太過肥胖，當時甚至胖到連眼睛都看不到，所以才有了這個綽號。而這次曾豪駒帶領中華隊拿下東京複賽門票，他也感動表示：「當下是非常開心的，那我也很感謝我們的球員、我們的教練。因為他們彼此相信自己辦得到，因為在組隊的過程中，當然有很多聲音，但我們克服了這些聲音，我們做到了，那身為總教練的我，我非常榮幸可以帶領他們，是他們帶領我去到東京。」回顧曾豪駒的球壇生涯，他在大學畢業時因參加選秀而被La New熊隊選中，成為代訓球員，後續也簽約留用，被視為是當時能撐起球隊的年輕打者之一，而曾豪駒在成為職棒新鮮人後，最著名的打擊表現，莫過於在2006年第二屆亞洲職棒大賽預賽上，對北海道日本火腿鬥士隊左投武田勝擊出陽春砲，協助球隊領先，讓他一舉打開知名度。2007年起，表現大突破的曾豪駒正式擠入球隊一軍外野手常駐陣容，除了打擊外，外野長傳本壘的本領也相當出色，但隨著球隊搬遷至桃園、更名改朝換代，以及外野新秀的不斷入隊，曾豪駒開始退居二線，在2013年便轉任二軍打擊教練，結束了10年的職棒球員生涯。2015年，曾豪駒升上一軍長期執教，成效受到好評，還協助樂天桃猿逐步打造出強力打線，更在2019年幫助樂天桃猿締造總冠軍三連霸紀錄，同年底曾豪駒受到富邦悍將以總教練級的待遇挖角，但曾豪駒卻因不捨隊友而婉拒，隨後曾豪駒因長年的球隊資歷和執教實績，順利成為樂天入主球隊後的首任總教練。