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▲台中福華飯店搶攻春節年菜商機，常溫、冷凍年菜及伴手禮同步搶市。（圖／業者提供）

▲全國飯店年菜外帶組，因應家庭需求，有2組選擇。（圖／業者提供）

▲台中范頭家餐廳年菜外菜，限量200組，也可單點。（圖／業者提供）

瞄準2025農曆春節商機，台中星級福華與全國飯店，以及范頭家客家餐廳競推年節應景產品搶市，包括常溫外帶年菜、冷凍宅配年菜及各式年節伴手禮等，應有盡有。業者強調，儘管受到通膨、食材、人力成本上漲影響，今年大部份年節商品價格並未調漲，早鳥預購還享有優惠價格，連年熱銷的台中福華大飯店開運年菜，今年持續推出常溫年菜外帶「鴻運納福 團圓年菜組」，有御品鮑魚佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、野菇紅麴無錫排等8道經典年菜，即日起至2025年1月22日，10人份優惠價13800，專為小家庭設計的5人份優惠價9800，隨餐皆贈保溫袋。福華飯店表示，過年在家聚餐機會多，冷凍節慶宅食市場需求大增，今年推出中式、西式、素食等三款年菜套組，主打4-5人星級手工料理，即日起開始預購至2025年1月12日前，中式「開運御膳年菜套組」和素食「開運錦繡年菜套組」均為3988元，西式「開運世界年菜套組」是4388 ，價格不調漲，且能享有早鳥預購77折加贈經典年節必備甜點。全國大飯店主廚團隊擁有四十多年廚藝精粹，口味經典道地，即日起至2025年1月30日前推出訂購，因應不同家庭需求，推出與實惠型的鴻運經典組年菜優惠價10888元，以闔家慶團圓拼盤為首，集結口湖烏魚子、廣式燒鴨等六款珍饈，還有遵古花膠佛跳牆、碧綠雙冬慶封肉和避風塘金鯧魚等8道佳餚。精裝組精選四道名菜，2025月1月10日前訂購，享早鳥優惠。另鴻運經典組合，精裝組合，凡勤美中信聯名卡、國旅卡友，並享有飯店招牌商品加購優惠，包括牛肉麵禮盒、港式臘味蘿蔔糕、手工桂圓麵包加購優惠起，讓年夜飯菜色豐富又饒富創意。除了外帶年菜，全國飯店於2025年1月28日(除夕夜)到2月2日(大年初五)，推出中式桌宴，除夕夜至大年初二每桌十人20888元+10%，精選迎春納福團圓盤、御膳鮑魚佛跳牆、鴻運上湯蒸龍蝦等11道佳餚。初三至初五則推出三款不同價位的團圓桌宴，讓賓客可依需求選擇。另位於北屯的范頭家客家餐廳也推出創新且具客家元素的「小龍迎春」年菜組合，融合了客家料理的經典口味與現代創意，讓一年一度的家庭聚會充滿亮點。「小龍迎春」年菜組合共有8道菜餚、1道湯品以及1道甜湯，全餐10人席8,288元、16人席12,288元，內用再贈送「花好月圓慶團圓」炸湯圓，讓大家吃甜甜過好年。另針對外帶客，貼心準備價值980元的「頭家嚴選保溫瓶」，每組贈乙瓶，不論是內用、外帶都能感受到店家滿滿祝福，即日起開始接受年菜預購，限量200組，售完為止。范頭家餐廳行政主廚徐永勝表示，今年年菜將客家精髓與創意料理結合，其中「頭家酥肉香米糕」的酥肉，是以客家料理中經典的「紅糟手法」來醃製豬肉，一口咬下，酥脆口感伴隨酒香令人難忘，搭配寓意長久的韭菜花增添風味，祝福新的一年事業長紅、持久高升。「吉祥金湯酸菜蝦」使用上湯為基底，由老母雞、金華火腿與豬龍骨等珍貴食材熬煮一天一夜，湯底鮮香濃郁，加上客家酸菜、朝天椒持續熬煮，裏頭的粄條、白蝦吸附微酸微辣的金湯，入口麻香隨即充滿口腔令人上癮。最夯的是「如意金錢蟲草雞湯」，選用象徵圓滿的客家在地食材「蘿蔔錢」作為主角，搭配蟲草菇、紅棗與苟杞等熬製成滋補元氣的湯品。值得一提的「黃金青龍軟殼蟹」，將客家在地福菜油炸後與避風塘拌炒，均勻撒在外酥內嫩的軟殼蟹上。軟殼蟹中含有豐富的Omega-3脂肪酸，對心血管健康有益，也有著祝福長輩之意。