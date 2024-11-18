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▲蔡阿嘎受邀在今（18）日晚間的「台巴大戰」唱賽事主題曲〈就一起〉。（圖／記者葉政勳攝）

蔡阿嘎搶先周杰倫唱進大巨蛋啦！世界12強棒球錦標賽開打至今，中華隊終於要在今（18）日晚間於台北大巨蛋為B組預賽畫下句點，雖然中華隊已經順利取得東京複賽門票，不過這回對戰古巴，還是有不少球迷十分期待，而在比賽開始前，開場活動也邀請到網紅蔡阿嘎到現場熱血開唱，對此他也開心喊道：「承讓了杰倫，比你快一步唱進大巨蛋～」先前大巨蛋開放演唱會舉辦時，杰威爾音樂就不斷和市府還有大巨蛋交涉，希望能安排周杰倫開唱，時間就定在12月5日至12月8日，連唱4天，沒想到今晚蔡阿嘎搶先周董，率先在大巨蛋拿起麥克風，為「台巴大戰」開唱，而他也興奮發文：「承讓了杰倫，比你快一步唱進大巨蛋～」事實上，蔡阿嘎曾與其他YouTuber一同組成樂團「七月半」，成員有吉他手馬叔叔、鼓手廉傑克曼、吉他手蔡哥，以及貝斯手兼團長HowHow，而早在昨（17）日晚間，蔡阿嘎就在Threads上發文坦言自己超緊張：「在其他人眼裡，明天可能只是短短幾分鐘、一段不重要的賽前表演，但這個舞台我們走了17年，回想距離上次有這種興奮心跳感，應該是12年前第一次跟恰哥的影片合作了吧，什麼台北跨年、小巨蛋、大聯盟、生小孩，都沒這麼緊張。」更嗨喊要球迷跟著自己一起應援：「期待明天可以為中華隊唱出一首完美應援，希望能忍住不淚灑舞台。」