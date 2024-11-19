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▲排灣族陶藝「手印陶版」儀式，留下屬於斜坡的文化印記象徵傳承。（圖／屏東縣府提供）

屏東四大音樂品牌之一，最具原住民藝文特色的「斜坡上的藝術節」迎來十周年盛會，於11月30日至12月1日在潮州林後四林平地森林園區登場。兩日活動集結原住民音樂、藝術表演、光影藝術及特色市集，邀請告五人、舒米恩等知名歌手演出，更首度加入南島語系國家交流，打造原民文化與國際接軌的全新篇章。屏東縣府今（18）日為活動揭開序幕，縣長周春米、林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬、視覺總監排灣族藝術家秦榮輝與多位民意代表共同出席。眾人透過排灣族陶藝「手印陶版」儀式，留下屬於斜坡的文化印記，象徵傳承十年的藝術精神與展望未來。周春米表示，今年斜坡上的藝術節以「Ari 相聚在斜坡」為核心主題，Ari在排灣族語中意為「一起」、「出發」。本屆活動規劃兩大舞台，包含「斜坡主舞台」與「斜坡文化舞台」，展現原住民音樂的多元魅力。「斜坡主舞台」邀請告五人、舒米恩、曾淑勤、邱軍等知名歌手，以及南島語系國家重量級團隊如紐西蘭毛利族音樂人梅西莉卡及菲律賓「草民大樂隊 (Talahib People's Music)」，共同帶來國際文化交融的精彩表演。另有「斜坡文化舞台」，由在地原住民藝術團體與合唱團接力演出，串聯排灣族家屋體驗（UMAQ）及無塑市集（SIUBAI），讓民眾不僅能觀賞表演，更能親身體驗排灣族傳統家屋工法與原住民工藝創作的魅力。今年活動首創夜間光影藝術「斜坡藝光teljar」，以光影投射重新詮釋現場自然景觀，呈現日夜皆宜的藝術饗宴。此外，10周年特別規劃經典演出，包括排灣族口鼻笛傳藝師、泰武古謠隊、少妮瑤．久分勒分、小魯凱音樂創作隊等18組團隊，透過音樂述說斜坡的故事，展現屏東原鄉文化的厚度與活力。