我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林思宇曾經擔心沒有觀眾緣，透過客串其他戲找回自信。（圖／紅杉娛樂）

▲林思宇挑戰許多大尺度情慾戲。（圖／記者葉政勳攝）

▲林思宇（左）和閨密張書豪同床。（圖／紅杉娛樂）

林思宇主演的《妮波自由式》大膽呈現各種性愛議題，這是她繼2019年和坤達合作《月村歡迎你》後再次接演女主角，這次她奮力翻轉形象，讓觀眾看到她「很女人」的一面；日前林思宇接受《NOWnews今日新聞》專訪，除了暢聊劇中大尺度拍攝祕辛外，也分享了一路走來的心路歷程，笑說這麼大尺度的戲，還不敢問爸爸看戲心得。林思宇在《妮波自由式》中飾演可以性愛分離的女主角Pony，過去曾是女團A’N’D成員的她，後來轉戰主持人，在《完全娛樂》時期收穫一票粉絲，也曾在2019年和坤達合作《月村歡迎你》，那是她首次擔任女主角，還記得當時她在宣傳期雀躍又興奮地分享拍攝趣事。然而後來遇到疫情，林思宇的演藝事業並沒有如想像般順遂，也沒有一舉登上女主角的位置，她自嘲當時也以為演了《月村》之後就會有很多女主角的戲找她，後來客串了《粉紅色時光》、《她們創業的那些鳥事》、《誰在你身邊》，最受到矚目的就是桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》，劇中她飾演桂綸鎂的妹妹林怡淨。林思宇說，當時也曾擔心是不是自己的表演不夠好，「，但在演這些客串角色時，又跟以前狀態很不一樣，原來不是只有當女主角被肯定，才能重新站起來，只要每次演好，讓大家看見有進步就夠了！，反而很感謝這些角色，讓我又再吸取了一些表演的東西，讓自己可以再承接更重要的角色，像是Pony這樣的角色。」林思宇私下是保守派，專一、嚮往婚姻，和Pony可以性愛分離的三觀天差地遠，她分享在做角色功課時簡直不要太震驚，幾乎沒想過會有這樣的價值觀存在，「這是我第一次演跟我相差這麼遠的角色，很興奮也很緊張，怕我的形象沒辦法轉換，但那幾個月，噴著Pony的香水，穿著她的衣服，接觸這些男演員們，感覺好像這幾個月，我也是一個很會約砲的女生哦！」林思宇說著說著，好像也替自己很驕傲。由於劇中有很多性愛片段以及呻吟聲，林思宇也為此上了親密指導課，還像學唱歌一樣，學著用正確的位置「呻吟」，林思宇說，本來以為就是看謎片揣摩，但後來發現透過上課學習的叫聲更自然更生活化，就連朋友也大讚「好聽」，林思宇自豪，「是滿耐聽的啦！」問起家人反應，林思宇說妹妹看了很喜歡，「竟然可以把姊姊胸部擠成這樣！」媽媽則說好看，但又怕她身價暴跌，「我妹說不會啊！應該會更上一層樓，可能傳統的媽媽們會覺得，身體被看到了，會擔心大家對女性的看法。」至於爸爸？她笑說，「不敢問！但應該會有點心疼吧。」劇中也有很多在酒吧喝酒的戲，林思宇是Nature High（天然嗨），不用酒精就可以玩得很瘋，但導演覺得他們演喝Shot演得很不像，就請美術組偷放一兩杯真的酒，林思宇就曾經喝過真的，那刺激的滋味，彷彿還在喉嚨，「哦，那真的不用演！」結果拍完那場她就開始微醺，收工直接坐計程車回家了。林思宇私下有穩定約會的對象，男方也看過戲，非常支持她的工作，也說這齣戲把她拍得滿漂亮，林思宇在20幾歲時，幻想自己可能會在30初結婚，今年33歲的她開始更專注當下的生活。