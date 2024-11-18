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▲世界棒球12強日本隊5連勝，拿下分組第一。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

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在第3屆WBSC世界棒球12強賽B組預賽的日本對多明尼加比賽中，這一場比賽已經無關勝負，日本靠著「巨人連線」接棒，確立領先優勢，再靠著9局下5分大局，最終以11：3擊敗對手，小組賽完美5連勝，回到東京巨蛋迎接超級循環賽。日本隊今天繼續在天母棒球場來作戰，上一場球隊和古巴激戰9局，一度取得5：1領先，但一度被追平，最終驚險地以7：6取勝，確定以分組第一的名次晉級四強的超級循環賽。日本隊此役派出巨人隊的王牌投手戶郷翔征擔任先發。雖然戶郷前兩局失掉2分，但他在第3、4局穩住了局面。比賽進行至第5局，日本隊靠栗原陵矢的關鍵安打逆轉比分，取得3分領先。隨後，日本隊啟用了另一名巨人隊投手井上溫大作為接替投手，他投了兩局無失分，展現穩定表現。至第6局結束，日本憑藉「巨人連線」仍以 6：3 領先。7局上，古賀悠斗的安打幫日本添得 1 分保險分。 9 局上古巴投手又出現亂流，讓日本靠著 4 支安打、 1 次保送和對手的 1 次失誤得到 5 分。